Oroscopo del giorno, le previsioni del 23 giugno segno per segno

La giornata vi trova in forma e più pronti a chiarire ciò che era rimasto sospeso. In amore torna il desiderio di aprirvi a qualcuno che vi incuriosisce. Sul lavoro siete efficienti senza perdere equilibrio, mentre la fortuna sostiene obiettivi concreti e voglia di realizzare.

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