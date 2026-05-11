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Oroscopo dell'11 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Introduzione

Si parte con una nuova settimana e una giornata in calendario: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno in positivo? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo dell'11 maggio.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata scorre tra alti e bassi emotivi, ma saprete mantenere equilibrio e leggerezza. In amore emerge il bisogno di autenticità e di ascoltare il cuore senza filtri. Nel lavoro siete organizzati ed efficaci, mentre la fortuna vi accompagna con stabilità e buone energie.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Un clima sereno vi avvolge, soprattutto nei rapporti familiari e nelle relazioni più strette. In amore prevalgono romanticismo e desiderio di condivisione. Sul lavoro affrontate piccoli ostacoli con calma, mentre la fortuna vi invita a prendervi cura di voi stessi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

Giornata vivace e positiva, ricca di stimoli e occasioni da cogliere. In amore siete comunicativi e coinvolgenti, favorendo nuove intese. Nel lavoro brillate per creatività e intuizione, con una fortuna che sostiene le vostre iniziative.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Un cielo variabile vi chiede adattabilità, ma avete le risorse per gestire ogni situazione. In amore si accende la passione e il desiderio di lasciarsi andare. Nel lavoro servono impegno e pazienza, mentre la fortuna arriva attraverso scelte ponderate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

La giornata è nel complesso scorrevole, ma richiede attenzione nei dettagli. In amore vivete emozioni intense e sincere. Sul lavoro vi distinguete per generosità e spirito di collaborazione, con una fortuna che premia il vostro buon senso.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Energia e concretezza vi rendono protagonisti di una giornata produttiva. In amore conta la spontaneità e l’autenticità dei sentimenti. Nel lavoro siete instancabili e precisi, mentre la fortuna vi sostiene se agite con prudenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Le dinamiche familiari richiedono attenzione, ma riuscite a mantenere armonia. In amore emergono occasioni interessanti e incontri significativi. Sul lavoro la diplomazia è la vostra arma vincente, con una fortuna che apre nuove possibilità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Una giornata complessa ma gestibile con equilibrio e lucidità. In amore serve maggiore presenza e concretezza nei rapporti. Nel lavoro è meglio non forzare le situazioni, mentre la fortuna richiede prudenza e attenzione.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Spirito intraprendente e voglia di cambiamento caratterizzano questa giornata. In amore vi lasciate guidare dalla passione e dall’istinto. Nel lavoro ottenete risultati grazie alla determinazione, con una fortuna che premia il coraggio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Qualche tensione può emergere, ma saprete affrontarla con razionalità. In amore è il momento di affermare i vostri bisogni con chiarezza. Sul lavoro mantenete il controllo delle situazioni, mentre la fortuna vi sostiene con stabilità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

L’umore è altalenante, ma riuscite a ritrovare leggerezza nel corso della giornata. In amore vivete momenti contrastanti seguiti da una ripresa positiva. Nel lavoro è importante concedersi pause, con una fortuna che favorisce il recupero di energia.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Giornata positiva nel complesso, affrontata con calma e spirito sereno. In amore siete magnetici ma dovete evitare eccessi emotivi. Nel lavoro emergono idee interessanti da valutare con attenzione, mentre la fortuna vi invita alla misura.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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