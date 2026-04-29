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Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 aprile segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Tutto pronto? Si parte con una nuova giornata da vivere al top: sarà da segnare sul calendario? Lavoro, amore e finanze ti sorprenderanno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 29 aprile. 

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata parte con una spinta energica che vi rende intraprendenti e pronti all’azione. In amore vi fate notare per intensità e autenticità, mentre nel lavoro preferite osservare prima di agire. La fortuna è presente, ma chiede di evitare eccessi e di dosare le forze.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

L’atmosfera è serena e vi permette di esprimere al meglio il vostro lato più accogliente. In amore siete generosi e disponibili, ma senza perdere di vista voi stessi. Sul lavoro le cose si muovono con calma, mentre la fortuna vi sostiene nelle scelte più ponderate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

Si respira un’aria vivace che favorisce contatti e nuove conoscenze. In amore avete voglia di leggerezza, ma anche di capire chi merita davvero attenzione. Il lavoro riserva sorprese positive e la fortuna vi invita a non fare passi avventati.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Il clima è rassicurante e vi aiuta a sentirvi in equilibrio con ciò che vi circonda. In amore emerge una forte sintonia emotiva, fatta di gesti semplici ma profondi. Sul lavoro arrivano opportunità di cambiamento e la fortuna vi accompagna con discrezione.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

Una carica intensa vi spinge a mettervi in luce e a prendere iniziative importanti. In amore è il momento di agire con coraggio e dare spazio ai desideri. Nel lavoro serve un pizzico di diplomazia, mentre la fortuna premia chi resta lucido.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

La giornata invita a riflettere e a non lasciarsi trascinare da ambizioni eccessive. In amore scoprite un lato più audace e meno controllato del solito. Il lavoro diventa terreno di sfida e la fortuna vi assiste se mantenete equilibrio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Qualche piccolo imprevisto può rallentare i vostri piani, ma nulla di insormontabile. In amore il confronto sincero aiuta a rafforzare il legame. Nel lavoro è meglio evitare reazioni impulsive, mentre la fortuna vi aiuta a gestire con ordine.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Serve pazienza per affrontare alcune dinamiche quotidiane, ma riuscite a mantenere il controllo. In amore il vostro fascino apre nuove strade e rende tutto più intenso. Il lavoro procede bene e la fortuna consiglia prudenza nelle decisioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

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SAGITTARIO

L’energia è positiva e vi rende più ottimisti e aperti alle novità. In amore stupite con entusiasmo e originalità, rendendo i rapporti più coinvolgenti. Sul lavoro trovate soluzioni brillanti e la fortuna sostiene le iniziative rapide.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Vi sentite centrati e pronti a gestire ogni situazione con lucidità. In amore cresce l’intesa grazie a un dialogo più profondo. Il lavoro richiede attenzione ma offre buone prospettive, mentre la fortuna vi invita a concedervi qualcosa in più.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

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ACQUARIO

C’è voglia di cambiamento e di nuove esperienze che stimolino la mente. In amore è importante chiarire ciò che non è stato detto. Il lavoro richiede più impegno del previsto e la fortuna suggerisce cautela nelle scelte.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

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PESCI

Una giornata dinamica vi porta a vivere situazioni diverse con entusiasmo. In amore si aprono nuove possibilità se uscite dalla routine. Il lavoro scorre senza intoppi e la fortuna vi sostiene quando osate con intelligenza.

 

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