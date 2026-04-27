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Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 aprile segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata, tutta da vivere: sarà sorprendente? Lavoro, amore e finanze ti appoggeranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 27 aprile. 

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Ritmo alto e spirito grintoso guidano questa giornata. In amore lasciate spazio a ciò che nasce spontaneamente, senza bloccarvi, mentre sul lavoro affrontate una prova con determinazione e voglia di riscatto. La fortuna vi segue se riuscite a non esagerare e a mantenere lucidità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Clima coinvolgente, con gli affetti al centro dei pensieri. In amore qualche incertezza può emergere, ma con pazienza e sensibilità ritrovate equilibrio, mentre nel lavoro cresce il bisogno di far valere la vostra identità. La fortuna si muove con voi quando scegliete con cautela.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

Una ventata di novità rende le ore più vivaci del solito. In amore un incontro o un’emozione inattesa può accendere entusiasmo, mentre nel lavoro le idee scorrono rapide e concrete. La fortuna vi premia se sapete dosare intuito e realismo.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Tempo di rinnovamento, con segnali che spingono a cambiare passo. In amore emerge il vostro lato più accogliente e protettivo, capace di rafforzare i legami, mentre nel lavoro lasciate il passato alle spalle. La fortuna vi invita a essere pronti e reattivi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

Momento di riflessione attiva, in cui ogni scelta pesa ma può portare lontano. In amore serve più attenzione ai bisogni dell’altro, mentre nel lavoro procedete con disciplina e visione chiara. La fortuna cresce quando vi affidate a decisioni ponderate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Equilibri in assestamento, con una graduale ripresa di serenità. In amore ritrovate sicurezza e voglia di rinnovarvi, mentre nel lavoro gestite con eleganza anche le situazioni meno semplici. La fortuna si consolida passo dopo passo.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Atmosfera distesa e appagante, soprattutto nei rapporti più stretti. In amore sapete creare sintonia con naturalezza, mentre nel lavoro vi affidate a intuito e diplomazia per ottenere risultati. La fortuna vi accompagna se restate misurati.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Giornata vivace, con energia e intuito in primo piano. In amore è tempo di mostrarsi senza maschere, vivendo emozioni autentiche, mentre nel lavoro avanzate con coraggio verso obiettivi concreti. La fortuna sostiene chi agisce con decisione.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Slancio positivo e buona forma vi accompagnano nelle attività quotidiane. In amore i rapporti si rafforzano o prendono una piega più promettente, mentre nel lavoro riuscite a mettervi in luce con facilità. La fortuna vi spinge a osare con fiducia.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Scenario solido e produttivo, con progressi che si costruiscono con calma. In amore è meglio rispettare i tempi naturali delle situazioni, mentre nel lavoro dimostrate affidabilità e costanza. La fortuna vi assiste se restate coerenti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Movimento e creatività caratterizzano questa giornata. In amore cresce il desiderio di condividere esperienze e progetti, mentre nel lavoro procedete con idee originali ma ben strutturate. La fortuna vi premia se mantenete equilibrio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Quadro sereno con qualche sfumatura variabile in famiglia. In amore il fascino è intenso e apre a nuove possibilità, mentre nel lavoro talento e immaginazione trovano spazio. La fortuna vi sostiene quando seguite l’istinto con fiducia.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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