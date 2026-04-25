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Oroscopo di maggio 2026, le previsioni e i consigli mensili per tutti i segni

Lifestyle

Introduzione

Cosa ti prospetta il mese di maggio che sta per arrivare? Sarà un periodo interessante per te e per il tuo segno zodiacale su fronti quali lavoro, amore e soldi? Scopri cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo del prossimo mese.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

Mese dinamico e ricco di slancio, con energia in crescita e voglia di mettersi al centro della scena. In amore aumentano passione e sintonia, favorendo nuovi incontri o legami più intensi. Nel lavoro arrivano risultati concreti, mentre la fortuna sostiene chi agisce con fiducia.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Periodo stabile ma con qualche momento di riflessione interiore che invita a rivedere priorità. In amore si chiariscono dubbi e si consolidano i rapporti più solidi. Nel lavoro ci sono occasioni interessanti, mentre la fortuna premia prudenza e costanza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

Mese di rinascita e leggerezza, con una ritrovata chiarezza mentale e grande vitalità. In amore torna il desiderio di vivere emozioni e relazioni con entusiasmo. Nel lavoro si eccelle per comunicazione, mentre la fortuna accompagna nuove opportunità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Fase positiva ma un po’ altalenante nelle emozioni, con bisogno di equilibrio. In amore emergono tensioni da gestire con dialogo e sensibilità. Nel lavoro cresce la produttività, mentre la fortuna richiede cautela nelle decisioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

Mese di ripresa, con energia che torna gradualmente e maggiore fiducia nel futuro. In amore si riaccende il calore e la voglia di condividere sentimenti autentici. Nel lavoro serve attenzione nella comunicazione, mentre la fortuna migliora con equilibrio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Periodo di liberazione e maggiore chiarezza, con nuove prospettive che prendono forma. In amore si rafforza il dialogo e si prendono decisioni importanti. Nel lavoro si agisce con lucidità, mentre la fortuna cresce con scelte ponderate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Mese che invita a rallentare e a consolidare quanto già costruito. In amore si riflette sui rapporti per migliorarli senza eccessi di critica. Nel lavoro è meglio mantenere un profilo basso, mentre la fortuna favorisce la pazienza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Fase intensa che richiede gestione delle energie e maggiore consapevolezza. In amore la passione è forte ma va bilanciata con attenzione emotiva. Nel lavoro si aprono nuove sfide, mentre la fortuna invita alla prudenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Mese di ripresa e liberazione, con energia che torna e prospettive più leggere. In amore si costruiscono progetti importanti con entusiasmo. Nel lavoro cresce la concentrazione, mentre la fortuna migliora con scelte attente.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Periodo che richiede cautela e capacità di adattamento ai cambiamenti. In amore serve più comprensione per evitare tensioni. Nel lavoro si alternano momenti produttivi ad altri più lenti, mentre la fortuna premia la prudenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Mese vivace ma con qualche oscillazione, che stimola cambiamenti e nuove visioni. In amore le relazioni sono favorite e ricche di complicità. Nel lavoro bisogna curare la comunicazione, mentre la fortuna alterna alti e bassi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Periodo discreto e senza scosse, ma utile per consolidare ciò che già esiste. In amore il dialogo è fondamentale per mantenere armonia. Nel lavoro si procede con energia, mentre la fortuna richiede attenzione e buon senso.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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