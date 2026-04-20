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Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 aprile segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Al via c'è una nuova giornata da affrontare al meglio: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze ti supporteranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 20 aprile. 

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

Giornata energica e ricca di stimoli, con una spinta positiva che vi rende intraprendenti. In amore sentite il bisogno di esprimervi con più intensità, mentre nel lavoro arrivano conferme e nuove opportunità. La fortuna vi guida nelle scelte lucide.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

Clima stabile e incoraggiante, che rafforza fiducia e concretezza nelle vostre azioni. In amore siete presenti e aperti a novità, nel lavoro emergono idee produttive. La fortuna accompagna decisioni e momenti condivisi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

Giornata vivace e favorevole ai contatti, ideale per rimettere in moto relazioni e interessi. In amore cresce la passione ma serve più coinvolgimento, nel lavoro arrivano occasioni interessanti. La fortuna è nel ritrovare equilibrio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Momento nel complesso positivo ma da gestire con attenzione e senso pratico. In amore emozioni intense ma variabili, nel lavoro meglio pianificare con calma. La fortuna passa dal dialogo e dall’armonia.

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

 

4/12
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LEONE

Giornata serena e costruttiva, sostenuta da una buona energia mentale e relazionale. In amore serve più presenza, nel lavoro comunicazione e talento portano risultati. La fortuna premia l’impegno.

 

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VERGINE

Energie in crescita e maggiore lucidità vi accompagnano nelle scelte della giornata. In amore esperienze intense e sintonia, nel lavoro arrivano conferme. La fortuna è nella gestione attenta delle responsabilità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Clima armonioso e favorevole agli scambi, con relazioni che scorrono più facilmente. In amore sensibilità e romanticismo, nel lavoro buone opportunità. La fortuna porta riconoscimenti e soddisfazioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Giornata intensa e ricca di sfide, da affrontare con equilibrio e autocontrollo. In amore passione forte, nel lavoro soluzioni brillanti. La fortuna si nasconde in occasioni da valutare bene.

 

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SAGITTARIO

Periodo dinamico ma un po’ altalenante, che richiede adattabilità e spirito pratico. In amore serve più chiarezza, nel lavoro avanzate con determinazione. La fortuna aiuta nelle questioni pratiche.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Giornata produttiva e soddisfacente, con buone possibilità di ottenere risultati concreti. In amore cresce la complicità, nel lavoro emergono idee valide. La fortuna vi rende prudenti e strategici.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

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ACQUARIO

Clima di cambiamento e movimento, che vi spinge a rinnovare prospettive e atteggiamenti. In amore leggerezza e equilibrio, nel lavoro si preparano novità. La fortuna favorisce i progetti futuri.

 

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11/12

PESCI

Giornata molto favorevole e scorrevole, con una sensazione diffusa di equilibrio e sostegno. In amore torna armonia, nel lavoro dimostrate capacità. La fortuna si esprime nei rapporti sinceri.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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