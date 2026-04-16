Oroscopo del giorno, le previsioni del 16 aprile segno per segno

Si parte con un’energia ben direzionata che vi permette di restare al passo con tutto. In amore siete particolarmente seducenti e pronti a nuove emozioni, mentre nel lavoro vi distinguete per disponibilità e prontezza. La fortuna vi sostiene nelle scelte, soprattutto nel gestire situazioni familiari.

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