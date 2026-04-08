Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell'8 aprile

Il clima generale è positivo e vi dona energia, voglia di fare e una buona apertura verso gli altri. In amore si respira armonia, ma è importante non pretendere troppo e apprezzare ciò che c’è, mentre nel lavoro brillate per intuizione e prontezza. La fortuna è discreta, ma richiede attenzione e senso di misura nelle scelte.

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