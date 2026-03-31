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Oroscopo del giorno, le previsioni del 31 marzo segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Al via c'è una nuova giornata da affrontare: sarà piena di novità? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 31 marzo.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Giornata vivace e dinamica, con energia positiva che aiuta a superare piccoli ostacoli con spirito brillante. In amore prevale la spontaneità e il desiderio di vivere i sentimenti con autenticità. Sul lavoro emerge il vostro senso di giustizia, mentre la fortuna vi sostiene nel risolvere questioni importanti con equilibrio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

Clima sereno e costruttivo, ideale per ritrovare stabilità e procedere con calma ma determinazione. In amore emerge un lato più leggero e piacevole, con occasioni di complicità e momenti spensierati. Nel lavoro riportate ordine con concretezza, mentre la fortuna favorisce scelte ponderate e ben organizzate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

Giornata frizzante e ricca di buonumore, con rapporti familiari piacevoli e stimolanti. In amore è il momento di fare un piccolo passo avanti, lasciando spazio a nuove emozioni e possibilità. Nel lavoro brillano intraprendenza ed efficienza, mentre la fortuna vi aiuta a valutare con lucidità le decisioni importanti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Il clima generale appare neutro ma gestibile grazie al vostro intuito, che vi guida verso soluzioni efficaci. In amore è richiesto coraggio per prendere una posizione chiara e coerente con i vostri sentimenti. Nel lavoro emerge sensibilità verso gli altri, mentre la fortuna invita alla prudenza e alla riflessione.

 

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4/12
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LEONE

Giornata complessivamente positiva, con buone energie che sostengono entusiasmo e generosità. In amore cresce l’importanza di un legame da coltivare con cura e attenzione. Nel lavoro il carisma aiuta a guidare gli altri con equilibrio, mentre la fortuna si manifesta soprattutto nei rapporti personali.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Alti e bassi nell’umore richiedono calma e lucidità per evitare fraintendimenti. In amore cercate un’intesa completa, sia emotiva sia mentale, senza forzare i tempi. Nel lavoro è fondamentale mantenere concentrazione, mentre la fortuna favorisce decisioni pratiche ben valutate.

 

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BILANCIA

Giornata leggera e dinamica, in cui la determinazione aiuta a gestire piccoli ostacoli con eleganza. In amore si aprono possibilità di incontri piacevoli e senza troppe aspettative, ma non privi di significato. Nel lavoro ricevete fiducia e responsabilità, mentre la fortuna suggerisce di chiedere consigli utili.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Una lieve stanchezza non impedisce di vivere momenti interessanti e stimolanti nelle relazioni. In amore si prospettano incontri intensi che possono evolvere in legami profondi. Nel lavoro aumenta l’autorevolezza personale, mentre la fortuna invita a evitare scelte impulsive.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

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SAGITTARIO

Qualche piccola complicazione domestica richiede pazienza, ma il quadro generale resta favorevole. In amore è importante ascoltare di più e lasciare spazio al dialogo per migliorare la sintonia. Nel lavoro arrivano soddisfazioni meritati, mentre la fortuna sostiene progetti legati al desiderio di movimento.

 

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9/12

CAPRICORNO

Giornata movimentata che richiede autocontrollo per gestire nervosismo e impegni intensi. In amore prevale la passione, ma è importante mostrare sensibilità e attenzione verso chi vi sta accanto. Nel lavoro la precisione porta ottimi risultati, mentre la fortuna rafforza l’armonia nelle relazioni familiari.

 

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ACQUARIO

Una ventata di leggerezza rende più piacevoli i rapporti sociali e familiari. In amore emerge entusiasmo e voglia di vivere momenti divertenti e spontanei. Nel lavoro la disponibilità verso gli altri rafforza la vostra reputazione, mentre la fortuna premia le occasioni da cogliere con prontezza.

 

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PESCI

Piccole tensioni quotidiane si risolvono facilmente grazie a un atteggiamento comprensivo e flessibile. In amore cercate profondità emotiva e autenticità, evitando situazioni superficiali. Nel lavoro servono pazienza e sensibilità, mentre la fortuna favorisce l’espressione del vostro lato più creativo e genuino. 

 

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