Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo del 27 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Introduzione

Al via ecco una nuova giornata da vivere al top: sarà davvero positiva? Lavoro, amore e finanze ti supporteranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 27 marzo.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata inizia con uno spirito intraprendente e una carica positiva che spinge ad agire con decisione. In amore siete intensi e coinvolgenti, ma è utile dosare l’impulsività per non esagerare. Sul lavoro vi muovete con prontezza e intelligenza, mentre la fortuna vi accompagna se sapete affidarvi anche ai consigli giusti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Il clima generale è sereno e accogliente, con momenti piacevoli da condividere con chi vi è vicino. In amore prevale la passione, con sorprese e incontri che possono lasciare il segno. Nel lavoro vi distinguete per organizzazione e metodo, e la fortuna premia scelte ponderate e ben costruite nel tempo.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
pubblicità

GEMELLI

La giornata promette vivacità e occasioni per divertirsi, con un forte bisogno di socialità e movimento. In amore tutto scorre con entusiasmo e possibilità intriganti, soprattutto se vi lasciate andare. Sul lavoro emergono idee brillanti, mentre la fortuna si nasconde in incontri e nuove conoscenze.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Si respira un’atmosfera tranquilla e familiare, arricchita da intuizioni preziose. In amore si mescolano dolcezza e passione, regalando emozioni intense e sincere. Nel lavoro trovate soluzioni efficaci anche grazie alla logica, e la fortuna vi guida se seguite il vostro istinto.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
pubblicità

LEONE

La giornata vi vede luminosi e sicuri, anche se è meglio non alzare troppo le aspettative. In amore è il momento di agire e chiarire ciò che provate, senza rimandare. Sul lavoro mostrate leadership naturale, mentre la fortuna richiede prudenza e capacità di attendere il momento giusto.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Il ritmo è abbastanza regolare, anche se un leggero nervosismo può affiorare a tratti. In amore domina la componente fisica e il desiderio di nuove sensazioni. Nel lavoro conviene non forzare le situazioni, e la fortuna si sblocca grazie alla pazienza e al dialogo.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
pubblicità

BILANCIA

La giornata si tinge di entusiasmo e voglia di mettersi in gioco anche in contesti insoliti. In amore torna l’armonia e il piacere di condividere, ritrovando un equilibrio profondo. Sul lavoro vi fate rispettare con determinazione, mentre la fortuna vi invita ad accettare piccole sfide.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Il cielo offre un buon equilibrio, con stimoli che rendono tutto più interessante e dinamico. In amore emerge un lato tenero e intenso che rafforza i legami. Nel lavoro ricevete riconoscimenti meritati, ma la fortuna richiede attenzione per evitare distrazioni.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
pubblicità

SAGITTARIO

La giornata presenta qualche momento di confusione, ma anche una buona capacità di reagire con ottimismo. In amore cercate emozioni fuori dagli schemi, pur mantenendo legami solidi. Sul lavoro serve più organizzazione, mentre la fortuna chiede di non forzare i tempi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Il clima è concreto, vi dona maggiore lucidità nelle scelte quotidiane. In amore prevale l’intensità e il desiderio, anche se non sempre è facile trovare sintonia. Sul lavoro affrontate confronti importanti, e la fortuna si esprime attraverso il sostegno agli altri.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
pubblicità

ACQUARIO

La giornata è frizzante e ricca di stimoli sociali, con una mente brillante e comunicativa. In amore siete magnetici e coinvolgenti, con possibilità di scegliere tra più opportunità. Nel lavoro superate ostacoli con lucidità, mentre la fortuna richiede un pizzico di prudenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Il cielo vi sostiene con pensieri positivi e una sensibilità accentuata, anche se serve mantenere concentrazione. In amore vi muovete con fascino e naturalezza, lasciandovi guidare dalle emozioni. Sul lavoro reggete bene le pressioni, e la fortuna vi sorride se cogliete l’attimo giusto.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

12/12
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Oroscopo del 27 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 26 marzo: numeri vincenti

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 marzo segno per segno

Lifestyle

Oroscopo di Aprile 2026, le previsioni e i consigli mensili

Lifestyle

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 25 marzo