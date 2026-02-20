Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 febbraio

Oggi sentite un richiamo al cambiamento che vi rende più attenti ai dettagli di famiglia e alle dinamiche delicate. In amore il clima è favorevole: progettate, consolidate e alimentate il legame con entusiasmo sincero. Nel lavoro avete grinta e capacità di farvi notare; la fortuna vi invita a valorizzare ciò che avete e a custodire energie e possibilità.

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone