Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 29 gennaio

Lifestyle

Introduzione

Pronti? Si parte per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà da ricordare? Lavoro, amore e finanze ti proporranno svolte inattese? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 29 gennaio.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

Giornata vivace e stimolante, con una spinta interiore che accende entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. In amore cresce il desiderio di emozioni forti e di passione, mentre nel lavoro vi sentite motivati e pronti a osare. La fortuna vi accompagna con intuito e colpi di genio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Il giorno porta energia concreta e una rinnovata determinazione nel portare avanti ciò che vi sta a cuore. In amore il dialogo è fluido e sincero, capace di rafforzare i legami. Sul lavoro arrivano soddisfazioni che confermano il vostro valore, con una fortuna stabile e rassicurante.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
pubblicità

GEMELLI

Atmosfera frizzante e dinamica, ideale per scambi, incontri e nuove idee. L’amore si colora di leggerezza e complicità, mentre nel lavoro, pur con un po’ di stanchezza, vi sentite appagati. La fortuna si manifesta sotto forma di intuizioni brillanti e comprensione degli altri.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

La giornata parte con qualche inquietudine ma si apre presto a entusiasmo e progettualità. In amore emergono emozioni profonde e momenti intensi di condivisione, soprattutto nei legami già avviati. Il lavoro vi offre occasioni per dimostrare le vostre capacità, con una fortuna che sorprende.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
pubblicità

LEONE

Vi sentite carichi, magnetici, con un’energia che non passa inosservata. In amore siete protagonisti assoluti, tra passione e ritorni di fiamma. Nel lavoro chiudete un impegno importante e la fortuna vi invita solo a usare un po’ di prudenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Clima sereno e positivo, che vi rende più leggeri e ottimisti del solito. In amore cresce l’armonia e il desiderio di intimità autentica, mentre nel lavoro siete instancabili e molto efficaci. La fortuna premia la costanza e il senso pratico.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
pubblicità

BILANCIA

Giornata che richiede equilibrio e pazienza, ma vi aiuta a diventare più determinati. In amore ritrovate armonia e passione, soprattutto se lasciate spazio alla spontaneità. Sul lavoro le sfide non mancano, ma la fortuna vi sostiene nelle scelte giuste.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Energia intensa e desiderio di mettervi alla prova rendono la giornata carica di adrenalina. In amore qualche esitazione iniziale lascia spazio a una ritrovata sintonia. Nel lavoro è importante non forzare i tempi, mentre la fortuna vi accompagna nelle scelte mirate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
pubblicità

SAGITTARIO

Giornata ricca di entusiasmo e voglia di movimento, con un forte bisogno di libertà. In amore serve più attenzione al partner, anche se non mancano sorprese per i single. Il lavoro è faticoso ma soddisfacente, e la fortuna regala momenti di armonia familiare.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Il cielo è variabile ma voi restate solidi e determinati. In amore si risvegliano emozioni profonde e una nuova complicità, soprattutto nei rapporti consolidati. Nel lavoro avanzate con pazienza e la fortuna vi rende più generosi e aperti verso gli altri.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
pubblicità

ACQUARIO

Giornata meno impulsiva del solito, utile per osservare e riflettere. In amore è il momento ideale per flirt leggeri e incontri stimolanti, senza troppe aspettative. Sul lavoro cresce l’ambizione e la fortuna vi aiuta a rimettere ordine e fiducia.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Clima positivo e ispirante, che migliora concentrazione e benessere generale. In amore siete un po’ distratti ma riuscite a recuperare con dolcezza e fascino naturale. Nel lavoro arrivano conferme attese e la fortuna vi sostiene nelle decisioni rapide e intuitive.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

12/12
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 29 gennaio

Lifestyle

Oroscopo del 28 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 27 gennaio: nessun 6

Lifestyle

Cammino di Santiago, film di Checco Zalone fa aumentare le ricerche

Lifestyle

I migliori spaghetti del supermercato, la classifica di Altroconsumo