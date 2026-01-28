Oroscopo del 28 gennaio, scopri cosa ti riservano gli astri

Giornata energica e ispirata, vi sentite sostenuti e più sicuri di ciò che state costruendo. In amore cresce la serenità e il desiderio di proteggere il legame. Nel lavoro vi dedicate con piacere a ciò che vi appassiona, mentre la fortuna vi regala soddisfazioni sociali e familiari inattese.

