Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 2 dicembre

Un’atmosfera leggera accompagna l’intera giornata e ti permette di gestire relazioni, impegni e piccoli imprevisti con sorprendente serenità e una sensibilità più morbida del solito. Nei sentimenti emerge generosità autentica, al lavoro mostri affidabilità e misura, e procedere a piccoli passi oggi porta risultati più solidi del previsto.

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro