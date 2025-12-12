Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 12 dicembre: numeri vincenti

Introduzione
I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni nel maggio di quell'anno. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L'estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e per il 2025 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali. Ecco i numeri fortunati del 12 dicembre.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto del 12 dicembre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di venerdì 12 dicembre 2025:
- Bari: 70 - 88 - 19 - 24 - 79
- Cagliari: 76 - 66 - 38 - 14 - 29
- Firenze: 84 - 71 - 15 - 87 - 18
- Genova: 57 - 25 - 4 - 45 - 40
- Milano: 78 - 60 - 89 - 19 - 38
- Napoli: 18 - 45 - 63 - 33 - 65
- Palermo: 28 - 76 - 49 - 38 - 10
- Roma: 2 - 40 - 51 - 85 - 63
- Torino: 10 - 75 - 86 - 39 - 36
- Venezia: 40 - 74 - 90 - 32 - 50
- Nazionale: 36 - 18 - 54 - 71 - 1
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di venerdì 12 dicembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 12 dicembre sono:
2 - 10 - 18 - 19 - 25 - 28 - 38 - 40 - 45 - 57 - 60 - 66 - 70 - 71 - 74 - 75 - 76 - 78 - 84 - 88
Numero oro: 70
Doppio oro: 70 - 88
Extra: 4 - 14 - 15 - 24 - 32 - 33 - 39 - 49 - 51 - 63 - 85 - 86 - 87 - 89 - 90
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 12 dicembre
Ecco i numeri estratti il 12 dicembre 2025:
La combinazione vincente è: 07 - 21 - 35 - 38 - 64 - 80
Il numero Jolly è: 29
Il numero Superstar è: 87
Jackpot del Superenalotto del 12-12-2025: 90.300.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 13-12-2025: 91.200.000 euro
Superenalotto: le quote
Vincite SuperEnalotto
- Punti 6: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5: 4 totalizzano Euro: 33.374,13
- Punti 4: 375 totalizzano Euro: 363,69
- Punti 3: 16.416 totalizzano Euro: 24,95
- Punti 2: 239.190 totalizzano Euro: 5,31
Vincite SuperStar
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 36.369,00
- Punti 3SS: 116 totalizzano Euro: 2.495,00
- Punti 2SS: 1.826 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 11.752 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 24.141 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Seconda Chance 50 Euro: 78 totalizzano Euro: 3.900,00
Vincite Seconda Chance 3 Euro: 11.804 totalizzano Euro: 35.412,00
Vincite WinBox 1: 1.658 totalizzano Euro: 41.450,00
Vincite WinBox 2: 195.734 totalizzano Euro: 398.354,00
Totale vincite Seconda Chance: 11.882
Totale vincite WinBox: 197.392
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di sabato 13 dicembre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 42 (manca da 133 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 122 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 116 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 102 estrazioni)
- Bari 46 (manca da 96 estrazioni)
- Venezia 71 (manca da 91 estrazioni)
- Genova 73 (manca da 89 estrazioni)
- Napoli 58 (manca da 86 estrazioni)
- Torino 88 (manca da 85 estrazioni)
- Cagliari 19 (manca da 84 estrazioni)
- Torino 89 (manca da 84 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 102 estrazioni) - 46 (da 96) - 56 (da 61)
- Cagliari 19 (manca da 84 estrazioni) - 72 (da 80) - 2 (da 77)
- Firenze 42 (manca da 133 estrazioni) - 65 e 63 (da 69) - 37 (da 57)
- Genova 73 (manca da 89 estrazioni) - 52 (da 75) - 30 (da 67)
- Milano 73 (manca da 65 estrazioni) - 50 (da 62) - 36 (da 60)
- Napoli 58 (manca da 86 estrazioni) - 37 (da 69) - 3 (da 50)
- Palermo 16 (manca da 67 estrazioni) - 5 (da 65) - 36 (da 57)
- Roma 6 (manca da 70 estrazioni) - 26 (da 58) - 64 (da 52)
- Torino 88 (manca da 85 estrazioni) - 89 (da 84) - 57 (da 76)
- Venezia 71 (manca da 91 estrazioni) - 12 (da 60) - 83 (da 54)
- Nazionale 59 (manca da 122 estrazioni) - 35 (da 116) - 6 (da 76)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 57 (da 65) - 22 (da 60) - 34 (da 54) - 6 (da 46) - 41 e 11 (da 45)
