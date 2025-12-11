Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 11 dicembre: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 11 dicembre.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
I numeri vincenti del Lotto dell'11 dicembre
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 11 dicembre 2025:
Bari: 6 - 84 - 62 - 37 - 14
Cagliari: 86 - 18 - 11 - 39 - 61
Firenze: 45 - 2 - 23 - 17 - 68
Genova: 81 - 24 - 16 - 23 - 55
Milano: 32 - 77 - 56 - 40 - 71
Napoli: 11 - 76 - 86 - 55 - 90
Palermo: 89 - 56 - 20 - 8 - 38
Roma: 39 - 17 - 70 - 19 - 41
Torino: 41 - 54 - 74 - 26 - 6
Venezia: 36 - 7 - 82 - 39 - 81
Nazionale: 61 - 14 - 50 - 12 - 8
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di giovedì 11 dicembre
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione dell'11 dicembre sono:
2 – 6 – 7 – 11 – 17 – 18 – 24 – 32 – 36 – 39 – 41 – 45 – 54 – 56 – 76 – 77 – 81 – 84 – 86 – 89
Numero oro: 6
Doppio oro: 6 - 84
Extra: 14 - 16 - 19 - 20 - 23 - 26 - 37 - 40 - 55 - 61 - 62 - 68 - 70 - 74 - 82
Superenalotto: come funziona
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri dell'11 dicembre
Ecco i numeri estratti l'11 dicembre 2025:
La combinazione vincente è: 14 - 86 - 72 - 81 - 85 - 44
Il numero Jolly è: 80
Il numero Superstar è: 47
Il Jackpot del Superenalotto dell'11-12-2025 è di 89.700.000 euro
Il Jackpot del Superenalotto del 12-12-2025 è di 90.300.000 euro
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 12 dicembre 2025, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Firenze 42 (manca da 132 estrazioni)
- Nazionale 59 (manca da 121 estrazioni)
- Roma 63 (manca da 118 estrazioni)
- Nazionale 35 (manca da 115 estrazioni)
- Bari 20 (manca da 101 estrazioni)
- Napoli 33 (manca da 96 estrazioni)
- Bari 46 (manca da 95 estrazioni)
- Venezia 71 (manca da 90 estrazioni)
- Genova 73 (manca da 88 estrazioni)
- Napoli 58 (manca da 85 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 20 (manca da 101 estrazioni) - 46 (da 95) - 56 (da 60)
- Cagliari 19 (manca da 83 estrazioni) - 72 (da 79) - 2 (da 76)
- Firenze 42 (manca da 132 estrazioni) - 65 e 63 (da 68) - 37 (da 56)
- Genova 73 (manca da 88 estrazioni) - 52 (da 74) - 30 (da 66)
- Milano 89 (manca da 72 estrazioni) - 73 (da 64) - 50 (da 61)
- Napoli 33 (manca da 96 estrazioni) - 58 (da 85) - 37 (da 68)
- Palermo 16 (manca da 66 estrazioni) - 5 (da 64) - 36 (da 56)
- Roma 63 (manca da 118 estrazioni) - 6 (da 69) - 70 e 51 (da 65)
- Torino 88 (manca da 84 estrazioni) - 89 (da 83) - 57 (da 75)
- Venezia 71 (manca da 90 estrazioni) - 39 (da 66) - 12 (da 59)
- Nazionale 59 (manca da 121 estrazioni) - 35 (da 115) - 6 (da 75)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto sono:
- 57 (da 64) - 64 (da 60) - 22 (da 59) - 34 (da 53) - 6 (da 45) - 41 e 11 (da 44)
