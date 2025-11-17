Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 novembre segno per segno

Il cielo vi regala una giornata scorrevole e piacevole, con una nuova luce che vi rende più sereni. In amore siete più fiduciosi, liberi dalle ombre recenti e pronti a vivere un’intesa profonda e appagante. Nel lavoro trovate terreno fertile per progredire e la fortuna vi aiuta a risolvere con diplomazia una piccola questione familiare.

