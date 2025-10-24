Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 24 ottobre

Una bella vitalità vi accompagna e vi aiuta a superare qualche piccola tensione familiare. In amore la simpatia e la leggerezza aprono la strada a momenti speciali, sia per chi è in coppia che per chi è single. Nel lavoro la mente è brillante e pronta a nuove idee, che potranno portarvi risultati concreti. La fortuna vi strizza l’occhio nei rapporti umani e nelle intuizioni creative.

