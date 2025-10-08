Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 ottobre segno per segno

Lifestyle

Tutto pronto per vivere al meglio una nuova giornata. Sarà particolare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky

ascolta articolo

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà specialeà? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua partee? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo dell'8 ottobre.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

ARIETE

La vostra giornata si apre con una carica di energia e la voglia di rimettere in moto progetti importanti. Il cielo vi invita ad agire con decisione ma anche con lucidità, scegliendo direzioni concrete. In amore prevale la passione, ma serve ascoltare anche i bisogni emotivi. Nel lavoro si preparano nuove opportunità e la fortuna accompagna le azioni più coraggiose.

TORO

Un clima di calma e riflessione vi guida oggi verso scelte più equilibrate. Potreste sentirvi meno reattivi, ma la pazienza sarà la vostra forza e vi aiuterà a consolidare risultati preziosi. In amore domina la serenità e il desiderio di protezione reciproca. Nel lavoro l’impegno viene notato, e la fortuna vi sostiene se mantenete costanza e buon senso.

GEMELLI

Una giornata vivace vi accoglie con entusiasmo e leggerezza. La mente è brillante e pronta a cogliere ogni occasione, e la curiosità diventa la vostra migliore alleata. In amore prevale il fascino della novità e la voglia di comunicare. Nel lavoro la vostra agilità mentale vi distingue, e la fortuna premia chi si adatta con intelligenza.

CANCRO

Oggi vi muovete con il desiderio di armonia e di equilibrio, favoriti da un’atmosfera più distesa. Le relazioni personali e familiari trovano maggiore serenità e comprensione. In amore è tempo di chiarimenti e dolcezza, con la possibilità di rafforzare un legame. Nel lavoro siete concentrati e affidabili, mentre la fortuna vi accompagna con discrezione.

LEONE

Il cielo vi regala energia e determinazione, rendendovi protagonisti di una giornata luminosa. Avete voglia di esprimervi, di agire e di ottenere riconoscimenti concreti. In amore la passione si unisce a un profondo calore emotivo che vi rende irresistibili. Nel lavoro siete tenaci e brillanti, e la fortuna sostiene chi sa mostrarsi generoso e leale.

VERGINE

La giornata vi presenta impegni vari ma anche belle occasioni di crescita personale. Il vostro senso pratico e l’attenzione ai dettagli vi aiutano a gestire ogni situazione con ordine. In amore sapete mostrare delicatezza e disponibilità, creando equilibrio. Nel lavoro la precisione viene premiata e la fortuna vi segue nei gesti più accorti.

BILANCIA

Il clima astrale vi invita alla calma e alla cooperazione, favorendo rapporti sereni e costruttivi. La vostra sensibilità estetica e diplomatica emerge con naturalezza, portando armonia intorno a voi. In amore c’è voglia di stabilità e di tenerezza condivisa. Nel lavoro procedete con eleganza e metodo, e la fortuna vi sostiene nelle scelte misurate.

SCORPIONE

Una ventata di forza e lucidità caratterizza la vostra giornata, spingendovi verso obiettivi ambiziosi. L’energia è alta e la capacità di concentrazione vi permette di affrontare ogni sfida con sicurezza. In amore vivete intensità e trasporto autentico, unendo desiderio e intesa mentale. Nel lavoro dimostrate grinta e talento, e la fortuna vi accompagna con segnali positivi.

SAGITTARIO

La giornata vi richiede chiarezza e comunicazione, ma l’entusiasmo resta vivo e contagioso. Anche di fronte a piccole tensioni, sapete trovare il lato costruttivo di ogni situazione. In amore riscoprite la gioia del dialogo e della spontaneità. Nel lavoro la perseveranza apre buone prospettive, e la fortuna favorisce chi agisce con ottimismo.

CAPRICORNO

Siete determinati e concentrati, pronti a dar prova della vostra affidabilità. La giornata vi invita a muovervi con calma, ma anche con fiducia nei vostri mezzi. In amore si rafforza il legame con chi vi comprende davvero, grazie alla vostra sensibilità profonda. Nel lavoro la serietà viene riconosciuta, e la fortuna si manifesta attraverso piccoli successi concreti.

ACQUARIO

Un cielo vivace vi sprona a esplorare nuove idee e ad aprirvi al cambiamento. L’originalità e l’intuito sono le vostre carte vincenti in ogni campo. In amore la curiosità e la voglia di libertà rendono più autentiche le relazioni. Nel lavoro emergono creatività e spirito d’iniziativa, e la fortuna vi premia quando seguite la vostra ispirazione.

PESCI

La giornata scorre tra momenti di sensibilità e intuizioni profonde che vi guidano con saggezza. Sentite il bisogno di calma e di ascolto interiore, per trovare equilibrio nelle decisioni. In amore cercate dolcezza e comprensione reciproca, evitando idealizzazioni. Nel lavoro la vostra empatia è una risorsa preziosa, e la fortuna vi segue se restate pazienti e sereni.

FOTOGALLERY

©Getty

1/10
Lifestyle

Tutto quello che c'è da sapere sui 12 segni dello zodiaco

Che cos'è l'oroscopo? E lo zodiaco? E a quale segno zodiacale appartiene ognuno di noi? Ecco, in breve, alcuni aspetti da approfondire sul tema, tra lontane origini ed elementi terrestri 

Vai alla Fotogallery

Lifestyle: Ultime notizie

Buon compleanno Carlo Cracco, lo chef compie 60 anni

Lifestyle

Nato l'8 ottobre 1965, è diventato uno dei cuochi più famosi d'Italia, conosciuto per la sua...

12 foto

Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 ottobre segno per segno

Lifestyle

Tutto pronto per vivere al meglio una nuova giornata. Sarà particolare? Se sei curioso di sapere...

Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 7 ottobre: numeri vincenti

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi...

Antonucci: “Scrivendo La ragazza di luce sono tornato adolescente”

Lifestyle

L'esordio del giornalista abruzzese, edito da TerraRossa, è un romanzo di formazione attraversato...

PizzaUp 2025, il simposio della pizza italiana contemporanea

Lifestyle

Tre giorni di dibattiti, laboratori e panel per creare momenti di confronto tra i professionisti...

Lifestyle: I più letti