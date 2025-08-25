Oroscopo settimanale, le previsioni dal 25 al 31 agosto

È arrivato un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky

È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 25 al 31 agosto.

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

Questa settimana porta entusiasmo e più serenità nelle relazioni. In amore il dialogo si apre, anche se resta qualche tensione da chiarire. Sul lavoro siete concentrati, ma ignorate provocazioni esterne. La fortuna vi regala respiro e un bilancio finalmente più leggero.



Le giornate scorrono tra piccole prove e imprevisti, ma con la vostra tenacia supererete tutto. Amore suscettibile a fraintendimenti, gestite con tatto. Sul lavoro meglio ricontrollare ogni dettaglio. La fortuna resta al vostro fianco, anche se qualche distrazione può costare caro.



Il cielo sorride e vi regala leggerezza. L’amore si ravviva con incontri emozionanti o momenti intensi in coppia. Sul lavoro emergono occasioni di crescita e soddisfazione. Anche la fortuna vi sostiene, spingendovi a cogliere opportunità concrete e a realizzare obiettivi a lungo attesi.



Le prime giornate vi mettono alla prova, ma da metà settimana ritroverete equilibrio e nuove opportunità. In amore evitate intromissioni e parole affrettate. Sul lavoro gestite ambizioni senza creare ostacoli. La fortuna resta dalla vostra parte, garantendovi un bilancio più rassicurante.



Energia e grinta vi accompagnano, rendendo le giornate produttive e vitali. In amore cresce la passione, tra incontri promettenti e nuove emozioni. Qualche tensione in famiglia si scioglie con il vostro calore. La fortuna si prepara, costruendo basi per sviluppi futuri.



Un ritmo più sereno vi permette di ricaricarvi e pensare al futuro. In amore non emergono grandi novità, ma riflettere sulle esigenze interiori sarà utile. Sul lavoro vi sentite disorientati, ma la fortuna vi regala spunti positivi e prospettive incoraggianti.

