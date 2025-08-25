Esplora tutte le offerte Sky
Oroscopo settimanale, le previsioni dal 25 al 31 agosto segno per segno

Lifestyle

È arrivato un nuovo lunedì che coincide con l'inizio di una nuova settimana: sarà ricca di novità interessanti? Scoprilo attraverso l’oroscopo di Sky

ascolta articolo

È tutto pronto per affrontare una nuova settimana. Sarà significativa e piena di eventi positivi? Lavoro, soldi e amore ti sorrideranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 25 al 31 agosto.

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2025

 

ARIETE

Questa settimana porta entusiasmo e più serenità nelle relazioni. In amore il dialogo si apre, anche se resta qualche tensione da chiarire. Sul lavoro siete concentrati, ma ignorate provocazioni esterne. La fortuna vi regala respiro e un bilancio finalmente più leggero.

TORO

Le giornate scorrono tra piccole prove e imprevisti, ma con la vostra tenacia supererete tutto. Amore suscettibile a fraintendimenti, gestite con tatto. Sul lavoro meglio ricontrollare ogni dettaglio. La fortuna resta al vostro fianco, anche se qualche distrazione può costare caro.

GEMELLI

Il cielo sorride e vi regala leggerezza. L’amore si ravviva con incontri emozionanti o momenti intensi in coppia. Sul lavoro emergono occasioni di crescita e soddisfazione. Anche la fortuna vi sostiene, spingendovi a cogliere opportunità concrete e a realizzare obiettivi a lungo attesi.

CANCRO

Le prime giornate vi mettono alla prova, ma da metà settimana ritroverete equilibrio e nuove opportunità. In amore evitate intromissioni e parole affrettate. Sul lavoro gestite ambizioni senza creare ostacoli. La fortuna resta dalla vostra parte, garantendovi un bilancio più rassicurante.

LEONE

Energia e grinta vi accompagnano, rendendo le giornate produttive e vitali. In amore cresce la passione, tra incontri promettenti e nuove emozioni. Qualche tensione in famiglia si scioglie con il vostro calore. La fortuna si prepara, costruendo basi per sviluppi futuri.

VERGINE

Un ritmo più sereno vi permette di ricaricarvi e pensare al futuro. In amore non emergono grandi novità, ma riflettere sulle esigenze interiori sarà utile. Sul lavoro vi sentite disorientati, ma la fortuna vi regala spunti positivi e prospettive incoraggianti.

BILANCIA

Vi sentite vitali e carichi di energia. L’amore si accende con flirt o progetti di coppia importanti. Il lavoro vi porta successi grazie al dialogo. Anche se la fortuna sembra rimandare i suoi regali, il vostro spirito resta luminoso e ottimista.

SCORPIONE

 

Il cielo alterna opportunità e tensioni. In amore rischiate di reagire impulsivamente: fermatevi e riflettete. Sul lavoro la distrazione può causare passi falsi, quindi attenzione. La fortuna vi accompagna, ma fatevi guidare dalla lucidità e chiedete consigli prima di scegliere.

SAGITTARIO

È il momento giusto per trasformare idee in azioni concrete. In amore sbocciano incontri promettenti o giornate serene in coppia. Sul lavoro mostrate talento e grinta, conquistando stima e risultati. La fortuna vi sostiene, offrendovi nuove opportunità di crescita e sicurezza.

CAPRICORNO

Le prime giornate portano agitazione, ma da metà settimana torna la calma. In amore dipenderà dalla solidità del legame: chiarite senza esasperare. Sul lavoro evitate di correre troppo e valutate con realismo. La fortuna vi invita alla cautela nelle scelte importanti.

ACQUARIO

Partite con entusiasmo e chiarezza, ma a metà settimana potreste sentirvi confusi. In amore attrazioni improvvise rischiano di spegnersi presto, meglio non promettere troppo. Sul lavoro controllate i dettagli. La fortuna vi tenta, ma evitate spese inutili e scelte affrettate.

PESCI

Il cielo vi sostiene, valorizzando la vostra sensibilità e i vostri talenti. In amore mostrate dolcezza e conquistate chi amate. Sul lavoro arrivano proposte interessanti, alcune decisive per il futuro. La fortuna vi accompagna, soprattutto se sfrutterete le vostre qualità creative.

