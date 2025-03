Oroscopo del 24 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Un nuovo lunedì in calendario ed una nuova giornata da affrontare. Sarà ricca di novità? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata da vivere: sarà piena di svolte positive? Lavoro, amore e finanze ti sorprenderanno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell'oroscopo del 24 marzo.

ARIETE La giornata si preannuncia vivace e briosa. Con il Sole e Plutone a vostro favore, avrete verve e spirito di divertimento. Vivete la dimensione sentimentale senza eccessivi sentimentalismi, godendo della libertà e genuinità proprie del vostro segno. Le coppie stabili e serene allontaneranno facilmente la noia. In ufficio potreste trovare prepotenti, ma Plutone vi spingerà a difendere i diritti dei più deboli con la vostra giustizia innata. Gestirete questioni finanziarie con equilibrio e fermezza.

TORO Con Saturno e Urano dalla vostra parte, dimostrate determinazione e pragmatismo. In amore, Venere, Nettuno, Saturno e il Sole vi sostengono, aiutandovi a evitare eccessi. Plutone vi invita a prestare attenzione agli errori, mentre Saturno favorevole vi aiuta a riportare ordine sul lavoro e a gestire il denaro con saggezza.

GEMELLI Oggi, la vita familiare brilla di gioia, grazie all'armonia tra Plutone e Giove. È il momento di fare un passo avanti nella relazione. L'ardore e la voglia di conquistare non sono stati vani, ma hanno sbloccato la situazione, facendo fiorire la passione tanto desiderata. Con Giove vicino, siete efficienti e attivi come mai prima. Raggiungete gli obiettivi con facilità e determinazione, superando gli ostacoli con successo. Plutone vi guida nel gestire in modo oculato le questioni finanziarie.

CANCRO Il vostro intuito, tipico del vostro segno, vi darà la capacità di prevedere e affrontare le situazioni. Saturno e Urano vi daranno supporto. Una scelta importante vi attende. Saturno vi mette alla prova e vi spinge a prendere una decisione chiara. Dimostrate la vostra sensibilità aiutando un collega in difficoltà, guadagnandovi la sua fiducia e amicizia. Prendetevi del tempo prima di prendere decisioni finanziarie.

LEONE I pianeti vi sostengono con grande energia, creando un'atmosfera positiva intorno a voi. Una persona speciale vi dimostrerà affetto sincero: prendetevi il tempo di coltivare questo legame con cura, pazienza e attenzione. Mercurio vi regala equilibrio e fascino nelle relazioni professionali, permettendovi di gestire le situazioni con autorevolezza, ma senza mai risultare autoritari. Prestate particolare attenzione a non prendere decisioni troppo affrettate.

VERGINE Siete sotto l'influenza di un Saturno un po' imbronciato, ma fortunatamente la situazione si risolverà presto. Nel frattempo, è il momento ideale per cercare una connessione più profonda con il vostro partner, non solo a livello fisico ma anche mentale; Urano sostiene una maggiore fusione tra voi, arricchendo il legame. Sul lavoro, fate attenzione alle distrazioni che potrebbero minare la vostra concentrazione e produttività. D'altra parte, Urano vi aiuterà a gestire il denaro con maggiore saggezza.

BILANCIA Giove porta un'aria di spensieratezza e leggerezza nella vostra vita. Plutone, invece, favorisce le relazioni, rendendo più forti i legami affettivi. In coppia, la dolce metà si dimostra comprensiva e premurosa, creando un ambiente sereno e armonioso. Per i single, potrebbero esserci incontri piacevoli che potrebbero trasformarsi in una storia d'amore duratura. Sul lavoro, la vostra serietà e impegno vi guadagnano il rispetto e l'ammirazione degli altri. Un incarico importante vi aspetta: affrontatelo con ottimismo e determinazione, convinti del vostro successo.

SCORPIONE Avvertite una leggera stanchezza generale, dovuta all'influenza negativa di Urano. Tuttavia, il favore del team Saturno-Nettuno vi spalanca le porte a avventure straordinarie e irripetibili. Sul fronte sentimentale, potrebbero nascere relazioni d'amore durature, basate su una connessione profonda sia mentale che emotiva. Marte, in angolo favorevole, vi conferisce una forte autorevolezza sul piano professionale. Tuttavia, fate attenzione a non cedere a investimenti troppo rischiosi, soprattutto con Plutone che potrebbe creare qualche ostacolo.

SAGITTARIO In questo periodo, potreste sentirvi un po' distratti e meno in sintonia con la persona amata, a causa di una dissonanza planetaria che influisce sul vostro stato d'animo. Tuttavia, non disperate: se state aspettando una risposta importante o una decisione cruciale, potete contare sul sostegno del potente team Mercurio-Venere, che vi aiuterà a ottenere il successo desiderato. Con la loro energia positiva, le cose si metteranno nella giusta direzione, portandovi i risultati sperati.

CAPRICORNO Il transito planetario è un po' complicato, con Venere, Mercurio, Marte a causare nervosismo e irrequietezza. Oggi l'aspetto fisico e passionale dell'amore primeggia su quello sentimentale. Nettuno e Urano favoriscono i flirt, mentre Venere consiglia sensibilità e delicatezza. La seconda decade gode di una perfetta sintonia amorosa. La precisione e la dedizione vi permettono di brillare sul lavoro, sfruttando le vostre abilità logiche per superare sfide complesse e gravose con successo.

ACQUARIO Venere porta una nuova freschezza di spirito, infondendo entusiasmo e leggerezza nelle vostre giornate. Le amicizie e le relazioni affettive diventano protagoniste, arricchendo la vostra vita sociale. La Luna e Venere vi donano una speciale energia nella coppia, creando momenti di gioia condivisa. Sul lavoro, con naturalezza, offrite supporto a un collega in difficoltà, guadagnandovi una nuova e stimolante amicizia. La vostra stima in ufficio è sempre più evidente e apprezzata. Con il sostegno di Plutone, vi sentite pronti ad affrontare qualsiasi sfida.