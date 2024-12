Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 13 dicembre

Tutto pronto per affrontare una nuova giornata. Sarà ricca di colpi di scena? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata tutta da vivere: sarà speciale? Lavoro, amore e finanze proporranno novità gradite? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 13 dicembre.

ARIETE Giornata piena di energia e vitalità, grazie alla presenza di Marte e al Sole. Per i nati nella prima decade, la combinazione di Plutone e Venere favorisce le relazioni affettive. Approfittatene per prendere decisioni importanti e godere dei momenti speciali con la persona amata. Con il team Marte - Sole - Plutone positivo per voi Arieti, avrete successo nel lavoro. Dosate però la vostra aggressività. Con piccole azioni potrete ottenere grandi risultati.

TORO Nettuno transita nel vostro segno, portando fortuna e ottimismo. Seguite la vostra intuizione e un nuovo sentimento potente e ricambiato potrebbe nascere. Saturno promette armonia con il partner, soprattutto per i nati tra il 2 e il 9 maggio. Collaborerete in modo perfetto con un collega, ampliando le vostre competenze e portando la vostra attività lontano. Oggi la fortuna vi sorride, le vostre iniziative saranno protette.

GEMELLI Oggi con Giove il vostro umore sarà positivo e sarcastico, aiutandovi a superare le piccole seccature della giornata. Ascoltate attentamente il vostro partner e mostrate interesse per ciò che vi dice. Giove vi aiuta a esprimere il vostro amore in modo convincente, soprattutto se siete all'inizio di una relazione. Nettuno potrebbe creare qualche ostacolo nella vostra organizzazione lavorativa. Restate lucidi e umoristici per ottenere il supporto dei vostri superiori. È importante gestire le vostre finanze in modo oculato e lungimirante.

CANCRO Il cielo promette tranquillità e successo, con unica eccezione per i rapporti familiari. Nettuno favorisce l'armonia emotiva, regalando sicurezza interiore e fascino esteriore, soprattutto per i nati in luglio. Nuove prospettive amorose per la prima decade. Combattete la pigrizia e l'apatia per evitare scarsi risultati. Urano e Nettuno vi supportano nel gestire il denaro con abilità, soprattutto se nati nella terza decade.

LEONE La giornata promette bene con Giove, Mercurio e Marte a favore. Venere-Plutone potrebbe creare tensioni, ma esprimendo i sentimenti con calma si superano le difficoltà, soprattutto per la terza decade. Sul lavoro, è importante prestare particolare attenzione agli affari condotti con amici o persone con cui avete legami personali. Mantenete un equilibrio tra fiducia e prudenza, evitando di mescolare troppo le emozioni con le questioni professionali.

VERGINE La Luna porta benefici costanti e protezione. L’armonia con il partner è assicurata, ma attenzione a lievi insicurezze. Chi ha iniziato una nuova relazione può godere di una sintonia perfetta. Il vostro fascino naturale e un po' altero vi rende irresistibili. Come liberi professionisti, siete destinati al successo seguendo l'istinto per gli affari fruttuosi. Urano vi guida verso il successo professionale.

BILANCIA Giornata di bellezza e armonia. Giove rende un po’ impetuosi i nati nella seconda decade. Attenzione alle buone maniere e al garbo, soprattutto per coloro nati a settembre. Momento di soddisfazione affettiva in coppia o alla ricerca dell’anima gemella. Mercurio vi aiuta nella comunicazione. Fate attenzione alle persone che incontrate e usate il vostro raziocinio.

SCORPIONE Il cielo dei transiti planetari di oggi si preannuncia radioso per voi. In amore, la giornata promette nuove emozioni e colpi di fulmine, specialmente per i single. Gli astri consigliano di non esagerare e di mantenere la razionalità. Sul fronte lavorativo, Saturno e Nettuno portano aria di rivoluzione per gli imprenditori nati tra il 16 e il 21 novembre. Grandi opportunità professionali sono in arrivo nei prossimi mesi.

SAGITTARIO Energici e entusiasti, siete guidati dalla passione di Marte. L'entusiasmo e la vitalità vi accompagnano grazie a Mercurio e al Sole nel vostro segno. Tempestosi e appassionati, mostrate la vostra vibrante eloquenza con l'influenza di Marte. Plutone e il Sole vi danno forza e equilibrio nei rapporti, sia che siate single che in coppia. Mercurio vi porta al successo e alla crescita professionale. Attenzione alle spese, siete inclini alla spesa eccessiva.

CAPRICORNO La Luna promette una giornata armonica e positiva, con un'atmosfera familiare e amichevole che vi infonde il buon umore e la gioia di trascorrere del tempo con le persone care. Grazie alla combinazione Luna - Urano, saprete prendere decisioni rapide e efficaci che saranno apprezzate dal vostro partner. Se lavorate in ambito artistico o della comunicazione, sarete particolarmente efficaci oggi. Saturno vi renderà empatici verso i vostri colleghi, aiutandovi a cogliere le variazioni d'umore e a lavorare in equipe con successo.

ACQUARIO In questa giornata sarete influenzati positivamente da Mercurio, mantenendo alto il vostro umore e la vostra vivacità. Venere - Plutone congiunti, insieme a Giove e Mercurio, vi donano una straordinaria amabilità e simpatia nel campo sentimentale. Sfruttate al meglio questa energia positiva per rafforzare i legami con il partner o conquistare nuove relazioni. Con Plutone dalla vostra parte, avete la determinazione necessaria per portare a termine le attività lavorative in modo efficace. Ricordate che la pazienza è una virtù, quindi prendetevi il tempo necessario per fare le cose con cura e precisione.

PESCI La Luna nel vostro segno vi porta emozioni e fantasia in amore, l’attenzione extra richiesta potrebbe portare a incontri interessanti per i single. Sul lavoro, l’influenza della Luna vi rende particolarmente efficienti e precisi, con una capacità straordinaria di organizzare e gestire anche le situazioni più complesse.