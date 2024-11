Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 novembre segno per segno

Tutto pronto per una nuova giornata. Le stelle ti saranno amiche? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata: sarà piena di eventi positivi? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 20 novembre.

ARIETE Energia e vitalità grazie all'influenza positiva di Marte. La combinazione astrale favorisce relazioni serene e appaganti. Attenzione per i nati nella prima decade, cercate di gestire con tatto eventuali ostacoli. Affrontate le sfide con determinazione e riuscirete a superarle brillantemente. I nati a marzo godranno di una settimana tranquilla sul fronte professionale.

TORO Il periodo autunnale vi dona energia e vitalità, permettendovi di brillare davanti agli altri. Siete attenti e premurosi verso il partner, cercando di soddisfare ogni desiderio. Saturno e Nettuno favoriscono il vostro lato generoso e altruista, soprattutto se appartenete alla seconda e terza decade. Il vostro impegno vi contraddistingue come dei professionisti instancabili, sempre pronti a dare il massimo in ufficio.

GEMELLI Plutone, il vostro pianeta guida, vi supporta in questo autunnale giorno nel gestire le difficoltà che incontrate solo marginalmente. Con la vostra determinazione, potete superare ostacoli apparentemente insormontabili. Per i single, sfruttate la simpatia, l'umorismo e la comunicazione efficace per conquistare chi vi interessa. Nonostante la perfezione sia un obiettivo irraggiungibile, siete vicini grazie alla vostra dedizione.

CANCRO Questa giornata di autunno regala continue sorprese, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Saturno, Nettuno e Urano promuovono la vostra relazione di coppia facendovi sentire vincenti e fortunati. Nettuno vi ispira creatività e originalità, offrendovi soluzioni innovative e diverse dalla norma. Questo transito è particolarmente favorevole per i nati nella seconda decade del Cancro.

LEONE Le stelle si allineano per voi, specie se siete nati a luglio. Le relazioni instabili o casuali potrebbero essere al centro della vostra attenzione. Giove porta una spinta verso avventure erotiche piuttosto che relazioni stabili. Mercurio vi dà la grinta necessaria per emergere e superare la concorrenza. Lavorate su una strategia chiara per raggiungere le vostre ambizioni.

VERGINE La Luna vi regala una giornata ricca di emozioni e aperta a nuove opportunità. Evitate di stressarvi se le cose non vanno come previsto, mantenete la calma e comunicate con il partner. Mercurio nel segno opposto crea piccoli ostacoli interni, ma mantenete la fiducia nelle vostre capacità. Evitate spese folli e concentratevi sulle vostre priorità finanziarie.

BILANCIA Iniziando la giornata, vari pianeti si mostrano favorevoli, tranne Venere. Nonostante il successo sentimentale, un desiderio di evasione potrebbe affiorare, soprattutto per chi festeggia il compleanno tra il 23 e il 27 settembre. Mercurio è il vostro alleato per il successo, soprattutto per chi è nato tra il 9 e il 13 ottobre. Nonostante i contrasti di Venere, la logica e la tenacia vi porteranno avanti.

SCORPIONE Oggi ci sarà una maggiore lucidità mentale che faciliterà la risoluzione dei problemi legati ai rapporti familiari e al patrimonio. Grazie all'influenza dei pianeti del Sole e di Venere, le coppie godranno di una profonda intesa mentale e fisica, trovando grande soddisfazione reciproca. Per i single, si prospettano incontri entusiasmanti. Il transito di Saturno e Nettuno porterà intuito, creatività e fantasia. Questi influssi saranno preziosi sia per chi lavora autonomamente che per chi ha una professione libera.

SAGITTARIO Luna crea affaticamento. Marte porta armonia nella comunicazione di coppia, specialmente per i nati alla prima decade. Mercurio porta novità sentimentali, soprattutto per chi è nato tra il 4 e il 9 dicembre e nella terza decade. Luna promuove rigore e senso del dovere, mentre Mercurio promuove competenze e eccellenze per la terza decade.

CAPRICORNO Venere vi dona un fascino magnetico per conquistare chi vi sta a cuore. Fascino e bellezza fisica vi contraddistinguono, date qualche segnale all’anima gemella. Intuito e visione lungimirante vi aiutano a comprendere dinamiche lavorative.

ACQUARIO Plutone e Giove portano energia positiva, ma attenzione a Urano, Sole e Luna nel pomeriggio. Sorridete di più e alleggerite la mente. Rimanete aperti alle opportunità amorose, specialmente se siete nati nell'ultima decade. Mercurio vi dà la capacità di affrontare sfide lavorative con grinta e competenza. Le vostre abilità saranno apprezzate da colleghi e superiori, soprattutto se siete nati tra il 27 e il 31 gennaio.

PESCI Luna sintonizzata nelle vostre emozioni, ma Marte in opposizione può portare stress e tensione. Venere e Marte vi sorridono, portando armonia e passione nella vita amorosa. Per i nati nella terza decade, ci sono opportunità di incontri interessanti. È il momento di prendere decisioni importanti e apportare cambiamenti positivi nella relazione o nel flirt. L'influenza di Giove vi porta nuove idee e soluzioni creative per affrontare le sfide sul lavoro.