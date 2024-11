Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell'11 novembre

Ricomincia una nuova settimana ed una nuova giornata: sarà da ricordare? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per affrontare una nuova giornata: sarà sorprendente? Lavoro, amore e finanze proporranno svolte interessanti? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo dell'11 novembre.

ARIETE Il cielo mostra una configurazione che favorisce i sentimenti. Con l'arrivo di Venere nel tardo pomeriggio, sarete spinti a esprimere i vostri affetti e a dedicarvi alle relazioni familiari. Nettuno continua il suo viaggio nel vostro segno, portando emozioni intense e spingendovi verso nuovi orizzonti. Con Marte vicino a voi, se siete nati nella prima decade, potrete contare su un clima di cooperazione e allegria in ufficio. Gli amici-colleghi vi aiuteranno a concludere la giornata senza fatica. Attenzione alle spese, soprattutto se nati nella prima decade.

TORO Giornata soddisfacente in famiglia, Saturno e Nettuno favorevoli. Marte disturba leggermente le relazioni, ma Urano guida i passi. Saturno e Urano favoriscono la comunicazione, buona parola premiata. Armonia nel lavoro, opportunità in arrivo. Luna, Saturno, Nettuno e Urano vi sostengono finanziariamente.

GEMELLI I transiti planetari di oggi sono abbastanza positivi. Venere entra nel segno portando fascino, razionalità e realismo. Configurazione sentimentale complicata, ma stimolante per dare di più in amore. Evitare di essere possessivi ed essere più tolleranti e concilianti. Terza decade del segno dovrà avere pazienza nei tempi di lavoro prolungati. Dedicatevi al benessere e fate attenzione ai conti se lavorate con i soldi.

CANCRO È una delle giornate più positive del mese. Ottimi auspici si annunciano in famiglia e nelle amicizie strette. Scoprirete che un amico nutre sentimenti più profondi per voi. Grazie agli influssi della Luna, sentirete che questa giornata è speciale. Saturno, Nettuno e Luna vi portano fortuna, specie nel pomeriggio. Il supporto di Urano vi favorirà. Sole e Luna aprono a opportunità nel campo finanziario.

LEONE Oggi, grazie alla posizione di Marte nel vostro segno, avrete l'opportunità di costruire passo dopo passo il vostro futuro, soprattutto se siete nati nella prima decade. La configurazione romantica del cielo vi spingerà a dare spazio alla vostra vita sentimentale, con nuove iniziative di conquista. Grazie all'appoggio di Giove, riuscirete a costruire un'immagine di successo e bonomia. Siate generosi con i colleghi in difficoltà e mostrate la vostra indole magnanima, soprattutto se festeggiate il compleanno nella seconda decade.

VERGINE Il pianeta Urano vi favorisce, in particolare se siete nati nella terza decade, garantendovi successo e prosperità in ogni settore. Questa giornata si prospetta positiva per i sentimenti, con incontri fortunati e imprevedibili. Marte Leone vi sostiene, dimostrando il vostro professionismo e ottenendo riconoscimenti. Approfittate di questo momento favorevole per brillare in ufficio e ricevere apprezzamenti.

BILANCIA Momento positivo per la Bilancia, salvo qualche lieve contrattempo familiare. La Luna neutra vi stimola a dare spazio ai sentimenti. Plutone mette qualche bastone fra le ruote, ma non demordete. Alti e bassi nel lavoro, cercate di accontentare il capo. Con il tempo riuscirete a farvi valere.

SCORPIONE Armonia in famiglia e tra amici. Luna, Nettuno e Saturno favoriscono emozioni e desideri romantici per voi Scorpione. Plutone e il Sole vi infondono voglia di conquista. Nel lavoro, Plutone vi spinge verso il successo, specialmente se siete nati nella terza decade.

SAGITTARIO Oggi, il transito di Venere rende favorevole il vostro spirito sociale e mondano, soprattutto se siete nati a novembre. Mercurio vi dona slancio e avventura, soprattutto se siete single. In coppia, dedicatevi con passione alla vostra dolce metà. Fate attenzione a non essere troppo generosi con colleghi opportunisti.

CAPRICORNO Oggi il vostro segno è favorito da Venere, Luna, Saturno, Nettuno, Plutone, Urano e il Sole. Fate però attenzione a possibili momenti di agitazione familiare. Nonostante un quadro magnifico, potreste avere difficoltà nell’esprimere i vostri sentimenti. Mostrate affetto in modo non verbale. Ignorate le polemiche in ufficio e astenetevi dai commenti. Il momento lavorativo è variabile.

ACQUARIO Grazie a Giove nel segno, i nati tra il 4 e il 12 febbraio saranno particolarmente fortunati. Siate pazienti con il vostro partner, ascoltandolo attentamente per una migliore intesa. Oggi sarete molto produttivi e determinati a raggiungere i vostri obiettivi con sensibilità.

PESCI È una giornata particolarmente positiva con la Luna nel vostro segno e Venere che entra nel segno. Venere vi porta gioia e passione, favorendo nuove emozioni e incontri. Nella sfera amorosa, vivrete momenti intensi e romantici. La vostra genialità brilla oggi, ricevendo riconoscimenti dai colleghi e dai superiori. Sfruttate questa energia positiva per brillare sul lavoro.