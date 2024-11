Oroscopo del giorno, le previsioni del 7 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 novembre.



Oggi il vostro segno zodiacale presenta alti e bassi dovuti ai transiti planetari. Plutone, il vostro governatore ideale, in transito dissonante vi tiene in fibrillazione, sia nella sfera privata che in quella pubblica. Single? La Luna potrebbe non garantire stabilità, ma è un'opportunità per un processo di autoanalisi che vi porterà consapevolezza. Essere single può essere una scelta consapevole. Dimostrate tenacia e determinazione in ufficio per risolvere questioni importanti grazie alla posizione favorevole di Marte. I più fortunati saranno gli Arieti della prima e seconda decade.



Nettuno favorisce la sensibilità e l'intuizione, mostrando il vostro lato generoso e affidabile. Dialogo e comprensione sono fondamentali nella relazione attuale. Utilizzate le vostre abilità persuasive per esprimere le vostre idee in ufficio. Siate prudenti, soprattutto se nati tra il 14 e il 20 maggio.



Mercurio continua a trovarsi in angolatura dissonante, bloccando la vostra creatività. Tuttavia, Giove è straordinariamente propizio per il vostro segno, portando leggerezza e fascino nei rapporti amorosi. La vostra personalità teatrale vi aiuta nella conquista di una persona speciale. Se siete single, potreste presto trovare l'anima gemella, soprattutto se appartenete alla terza decade. Trovate la quadratura del cerchio nel lavoro d'ufficio, grazie a una bella configurazione astrale. È il momento di fare spazio per nuove opportunità professionali.



Oggi avete una configurazione planetaria positiva che vi favorisce in amore, lavoro e denaro. La fortuna planetaria vi sorride, ma attenzione ai fraintendimenti per i nati dal 19 al 23 luglio. I single della terza decade siano prudenti. Stimolati da Nettuno, siete in prima linea nel settore professionale. Sfruttate il vostro talento e la vostra genialità.



La previsione astrale del giorno evidenzia alti e bassi. Per i nati in agosto, Urano potrebbe creare qualche scompiglio emotivo. Marte potrebbe rendervi irrequieti, ma Venere vi guiderà nelle scelte da fare. Mercurio vi aiuterà a superare eventuali ostacoli e a ottenere successo. I rapporti con i superiori sono positivi, specialmente per chi compie gli anni tra il 7 e il 13 agosto. Siete prudenti, ma potreste concedervi qualche spesa extra.



La Luna favorisce la creatività e la visione a lungo termine per i nati tra il 15 e il 23 settembre. Movimenti planetari positivi portano fortuna in diverse aree della vita. Urano e Plutone vi supportano. Periodo favorevole per i single, con un aumento del fascino personale e successo nella seduzione. Siate diligenti e concentrati, i risultati del vostro impegno si vedranno presto. Non fatevi distogliere da colleghi pigri.



Mercurio e Venere vi regalano una giornata eccezionale. Venere vi porta fortuna in amore, possibilità di incontri interessanti. Se già in coppia, momento di serenità e stabilità.

Nonostante la Luna negativa, sarete attivi e pronti ad aiutare i colleghi in difficoltà. Le vostre finanze sono in crescita, presto arriverà un aumento.



Oggi il cielo vi regala stabilità emotiva e illuminazioni per il futuro, con la Luna e Plutone in un aspetto positivo dal vostro segno. Momenti irripetibili vi aspettano, con intesa profonda sia per i single che per le coppie, soprattutto per chi è nato nelle prime e terze decadi. Organizzate piani d'azione per raggiungere nuovi obiettivi, con il supporto di Nettuno, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 16 al 22 novembre.



Nonostante qualche nube, l'ottimismo regna sovrano e presto le difficoltà si dissolveranno. Venere, Mercurio e Marte vi supportano. Mercurio e Venere vi aiutano a capire la vostra relazione e ad ascoltare meglio il partner. Non lasciatevi abbattere dalle incertezze, cercate di comprendere le esigenze dell'altro. Mercurio e Venere vi sostengono nell'ambito lavorativo, potenziando le vostre capacità.



Grandi cambiamenti e successo. Il buon aspetto tra Plutone e Nettuno porta effetti positivi in amore per i nati tra il 15 e il 20 gennaio. Fate attenzione a non essere troppo rischiosi nella vostra vita sentimentale. Saturno vi guida con razionalità e organizzazione, portando successo nel lavoro. Nettuno aggiunge creatività per le iniziative avviate dai nati tra il 14 e il 19 gennaio.



L'energia benefica di Mercurio vi supporta. È tempo di fermarvi e riflettere sulle vostre iniziative. Saturno vi accompagna con buon senso e equilibrio nelle relazioni amorose. I single avranno successo nelle nuove avventure. Con Mercurio e Venere a vostro fianco, mostrate la vostra intelligenza e diplomazia per affrontare situazioni difficili in ufficio. Non temete di esprimere il vostro disappunto in modo chiaro ma educato.



Oggi, l'oroscopo presenta alcune sfide lavorative, ma con la vostra ironia riuscirete a superarle con successo, soprattutto se siete nati a marzo. Nel complesso, il profilo astrale di oggi è positivo. Grazie al sostegno benefico di Nettuno, godrete di un amore speciale. Evitate di lasciarvi trascinare troppo dalle fantasie e concentratevi su relazioni reali e durature, soprattutto se siete nati nella seconda o terza decade. Giove, Mercurio e Venere potrebbero causare qualche ostacolo sul lavoro. Non fatevi intimorire da coloro che invidiano i vostri successi e continuate a dare il massimo per ottenere riconoscimenti.