Oroscopo del 5 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

ARIETE Oggi Giove vi infonde allegria e fiducia, favorendo soprattutto il vostro ambiente familiare. Arieti single, il momento di nuove conquiste è arrivato grazie a Mercurio, che vi spinge ad accettare nuove sfide sentimentali senza paura. Iniziate la giornata con rivalità, ma dimostrate diplomazia e capacità di mediazione. Evitate protagonismi e contrasti esasperati. Plutone potrebbe causare contrapposizioni non volute.

TORO La Luna porta serenità e armonia, dopo qualche piccola tensione familiare o lavorativa. Urano accentua la possessività soprattutto se il compleanno cade a maggio. Giove e Plutone vi aiutano a mantenere equilibrio e buonumore. I single cercano avventure, specie se nati a maggio con l'appoggio di Giove. Ottime prospettive e soddisfazioni nel lavoro, nonostante la fatica. Gestite con cautela questioni economiche e patrimoniali, Saturno vi aiuterà a mantenere il controllo.

GEMELLI Giove nel vostro segno vi dona amabilità e intuito, facendovi brillare ovunque andiate con la vostra personalità magnetica. La congiunzione di Giove rende piacevole il vostro rapporto con gli altri, ma attenzione a possibili tensioni serali a causa di imprevisti. Mantenete il senso dell'umorismo per superarli. I liberi professionisti avranno successo nei loro progetti, completando compiti in sospeso. Cercate momenti di relax per ricaricare le energie. Attenzione alle spese per i nati a maggio, evitate acquisti impulsivi.

CANCRO Portate sempre con voi il buonumore e la lucidità grazie al sostegno di Giove che vi accompagna. In famiglia regna l'armonia e la tranquillità, godetevi questo clima positivo. Per i single, non chiudete le porte all'amore e a nuove conoscenze che potrebbero cambiare la vostra vita. Per chi è in coppia, Saturno e Urano vi regalano un periodo di crescita e progetti per il futuro. Avete lavorato sodo durante il giorno, ora è il momento di godervi il meritato riposo serale. I vostri sforzi daranno risultati positivi nella vostra attività lavorativa.

LEONE Con il potente e benefico transito di Giove e di Mercurio, vi sentirete più intelligenti e fortunati nel gestire situazioni critiche. Giove vi regala soddisfazioni affettive ed erotiche, con l'eccezione della terza decade che potrebbe vivere leggere distanze. Con pazienza e controllo, supererete ogni inciampo. Impegno, pazienza e tenacia vi condurranno al successo, con l'aiuto di amici e colleghi. Il vostro percorso professionale sta subendo un cambio radicale, cogliete i segnali e adattatevi.

VERGINE Fase di benessere per il segno, grazie all'Urano provvidenziale. I nati dal 15 al 19 settembre saranno particolarmente fortunati. Creare un'atmosfera romantica potrebbe rinfrescare il vostro rapporto di coppia, soprattutto se siete nati a settembre. Luna e Plutone vi suggeriscono di dare dinamismo alla relazione. Le vostre virtù come costanza e competenza saranno apprezzate dai vostri superiori, con conferme e apprezzamenti che presto potrebbero tradursi in benefici economici. Fate attenzione alle spese impulsive.

BILANCIA Il transito planetario vede Venere positiva per il segno, portando vitalità e leggerezza. Venere e Marte vi regalano momenti di delicato scambio affettivo in serata. Possibilità di incontrare una persona significativa per la vostra vita, specialmente se nati tra il 2 e il 10 ottobre. Organizzate la vostra giornata lavorativa con efficienza, programmate nuove attività con fiducia in una ripartenza positiva.

SCORPIONE Grande energia positiva, supportati da Saturno, Plutone e Nettuno. Solo i nati dal 14 al 20 novembre potrebbero riscontrare alcuni ostacoli a causa di Urano. Saturno, Plutone e Nettuno vi regalano momenti sereni con il partner. Se siete single, l'universo sta lavorando per farvi incontrare la persona giusta. I liberi professionisti lavorano con impegno e determinazione, ottenendo la gratificazione che meritano. Dopo la fatica, arriva il momento di godersi il relax.

SAGITTARIO Venere e Marte portano energia e vitalità. Situazione familiare stabile e voglia di brillare socialmente. Fascino e forza di persuasione alla massima potenza per la seconda decade del Sagittario. Flirt veloci e appaganti in arrivo. Marte vi dà la spinta per raggiungere nuovi traguardi, soprattutto se siete nati nella prima decade. Successo lavorativo in vista. Sole, Mercurio e Marte vi rendono intraprendenti anche negli investimenti.

CAPRICORNO Il Capricorno è noto per la sua razionalità e concretezza, caratteristiche molto apprezzate dagli altri. Avrete un intenso desiderio di intimità con il partner, soprattutto se nati nella terza decade. Progetti come matrimoni o convivenze potrebbero concretizzarsi grazie all'aiuto di Urano. La vostra serietà e l'efficienza vi permettono di guadagnare la stima dei superiori e dei colleghi. Siete considerati indispensabili e il vostro impegno sarà presto ricompensato, soprattutto se appartenete alla seconda decade.

ACQUARIO Giove e Mercurio portano slancio e amichevolezza. Non fatevi condizionare da nervosismi, ma godetevi momenti di relax. Venite introdotti a persone intriganti grazie a Venere. Siete single? Cercate l'anima gemella frequentando nuove conoscenze, soprattutto se siete nati dal 6 al 14 febbraio. Siete dei fuoriclasse nel lavoro, mostrate determinazione e professionalità. Risolvete malumori con colleghi o superiori.

PESCI Il vostro carattere comprensivo e osservatore trionfa in diverse situazioni. Grazie all'influenza positiva di Luna, Nettuno, Urano e Plutone, sarete in grado di affrontare le sfide con serenità. La vostra dedizione affettiva vi permette di risolvere questioni personali con garbo e velocità, ottenendo completa bellezza emotiva. Se il vostro cuore è libero, approfittate delle opportunità che gli astri vi riservano per un nuovo incontro. Risultati sorprendenti vi attendono se siete nati a marzo, con Urano e Plutone sempre al vostro fianco.