Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 10 ottobre

Si parte con una nuova giornata: le stelle ti sorrideranno? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Carichi per affrontare una nuova giornata? Sarà indimenticabile? Lavoro, amore e finanze proporranno sorprese inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 10 ottobre.

ARIETE L'astrologia suggerisce calma e diplomazia per i nati nella seconda decade, mentre Plutone ostacola relazioni. Per chi è single, previsto un incontro speciale, ma attenzione all'infatuazione. Sul lavoro, possibili riconoscimenti e avanzamenti. Finanze favorevoli.

TORO Fortuna e allegria grazie alla Luna, ma attenzione agli eccessi e alla salute. Amore e dedizione alla famiglia, successo lavorativo grazie a Nettuno e Plutone. Evitate gli eccessi finanziari.

GEMELLI Il Sole e Mercurio vi supportano per risolvere questioni professionali e private con intuizione. Giove aumenta il fascino e Marte favorisce l'attività fisica. In amore seducete e amate con sincerità. Anche il lavoro richiede pazienza e diplomazia.

CANCRO Un orizzonte astrale positivo vi favorisce in questo giorno autunnale. Risolvete questioni lavorative, godete di emozioni inaspettate con la famiglia. In amore: successi per i single e a lavoro: riconoscimenti in arrivo. Buona fortuna vi accompagna nelle finanze.

LEONE Giornata con favore celeste ma con restrizioni d'azione, Venere maldisposta, Urano consiglia prudenza per terza decade, forma fisica splendida, ritornate allo sport. Amore: distrazioni mentale, generosità necessaria. Lavoro: pensate al futuro, bilancio positivo, riflessione serale. Finanze: destinazione magica e avvolgente.

VERGINE Giornata favorita da Venere e Marte. Dubbi su attività ben svolte per la Vergine della prima e della terza decade. La Luna rapida in Capricorno vi rende sensibili. Plutone favorisce incontri "speciali". il Sole sostiene lavoro, ma attenzione agli eccessi.

BILANCIA Una giornata autunnale con influssi positivi di Giove per affetti familiari e amicizie. Marte porta qualche ostacolo per la seconda decade, mentre Sole, Mercurio e Venere nel Segno dello Scorpione portano energie per lo sport e amore intenso.

SCORPIONE Oggi, Marte, Venere, Saturno, Plutone e Nettuno influenzano positivamente il vostro segno zodiacale. Il team Sole-Mercurio vi sostiene, ma potrebbero sorgere sfide per stimolarvi. Approfittate delle opportunità per migliorare la vostra vita. Prendete cura di voi stessi e trovate soluzioni efficaci per la salute e la bellezza.

SAGITTARIO Giornata favorevole per Sagittario, con pianeti che sostengono vitalità e spirito combattivo. Attenzione a lievi incomprensioni familiari con Giove in Gemelli. Mete ambiziose raggiungibili. Buon umore garantito da compagnia pianeti veloci. Amore intenso e fortunato per single. Lavoro supportato da costanza e programmazione. Passi avanti in carriera per terza decade.

CAPRICORNO Iniziative favorevoli, giornata gratificante con Luna e Plutone nel segno, Nettuno in Pesci. Spirito indomito in fitness, pausa necessaria per salute. Amore promettente per single e coppie, passione costante, progetti intelligenti nel lavoro.

ACQUARIO In questa giornata, Venere e Urano, tra lo Scorpione e il Toro, creano contrasti nelle relazioni e consiglia di dedicarsi all'amore. Plutone favorisce i successi erotici. Abilità diplomatica necessaria in ufficio. Nettuno vi aiuterà a risolvere situazioni complesse.

PESCI Passaggi astrali autunnali favorevoli per il vostro segno Saturno Nettuno in posizione vantaggiosa. Metamorfosi positiva in vista, siete tra i favoriti. Dedicatevi alle passioni come calcio, passeggiate e corsa, tutte attività benefiche per i Pesci.