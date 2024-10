Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata! Sarà ricca di sorprese? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo dell’8 ottobre.



La Luna vi rende entusiasti e socievoli. Evitate nervosismo, dedicatevi al fitness con moderazione. In amore, momenti intensi per la seconda decade, attenzione alle passioni per la terza. Lavoro favorevole per chi compie gli anni dal 17 al 20 aprile. Controllate le spese.



Oggi l'energia contrastante di Venere vi invita alla moderazione. Idee brillanti e agilità mentale vi rendono vivaci. Ricorrete al calore umano per riconquistare chi amate. Al lavoro, mostrate il vostro valore e la vostra forza. Attenzione alle spese futili, usate il buon senso.



Ottimismo e intraprendenza caratterizzano il vostro giorno. Saturno-Luna-Nettuno propongono cambiamenti inaspettati, ma Urano vi sostiene con decisione. In amore, ampliate i vostri orizzonti sociali. Sul lavoro, sfruttate le vostre capacità di mediazione. Risolvete questioni economiche familiari con l'aiuto di un amico.



Giornata favorevole in amore, con cambiamenti felici in arrivo e un bisogno di evoluzione nelle relazioni. Sul lavoro, ristrutturazioni opportune ma cauto nell'apprezzarle. Consigliati momenti di relax fisico.



Giornata promettente con apertura a nuove sfide e obiettivi da raggiungere. In amore, coltivate i sentimenti con cura e ascoltate le esigenze del partner. Al lavoro, i successi sono in vista per chi svolge professioni a contatto col pubblico. Cautela nelle finanze.



Tranquilla fase autunnale con Venere che supporta il benessere fisico e mentale. La Luna potrebbe portare eccessi nella cura del corpo. Amore al top per terza decade, Plutone e Urano alleati nel migliorare relazioni. Successi lavorativi per seconda decade, attenzione alle spese.



Plutone porta cambiamenti sia nel lavoro che nei rapporti familiari per Bilancia terza decade. Marte non vi supporta fisicamente, dosate l'energia in palestra. Giove porta passione in amore, attenzione all'impetuosità. Sole e Plutone creano incertezze lavorative, ma la logica guida le scelte. La Luna favorisce il budget.



Oggi, con Marte e Plutone dalla vostra parte, la vostra sicurezza interiore sarà elevata, specialmente per la seconda decade. Momento favorevole per il recupero fisico in luoghi rigeneranti. In amore, fascino e passione sono garantiti. Sul lavoro, fidatevi e contate sull'aiuto dei colleghi. Nelle finanze, evitate sprechi e investite saggiamente.



In periodo autunnale, resistete agli influssi negativi di Giove. Intuizioni azzeccate guidate dalla logica del Mercurio splendido. Luna positiva rigenerante e successi amorosi per i single. Venere vi predispone a ruoli di potere nel lavoro. Attenzione alle spese, eitate frivolezze.



Una giornata favorevole vi aspetta con Venere in Scorpione e Luna nel Sagittario. Temi affettivi e familiari centrali, decisioni sagge grazie a Saturno nei Pesci. Amore sincero e successo nel lavoro, guadagni meritati con Saturno e Urano nei Pesci.



Giornata energica e mentale per gli Aquario, con progetti in arrivo. Bisogna programmare con cura e prestare attenzione alla salute. Amore stabile per la seconda decade, emozioni magiche la sera. Netto progresso nel lavoro per i nati dal 16 al 19 febbraio. Attenzione alle spese e al bilancio finanziario.



La vostra giornata sarà caratterizzata da emozioni familiari grazie a Venere e Marte, nonostante Luna e Giove creino qualche intoppo. In amore, riscoprirete la tenerezza con la persona amata, mentre nel lavoro, Saturno vi spinge verso il successo imminente. Prestare attenzione alle finanze.