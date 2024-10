Oroscopo del 2 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Si parte con una nuova giornata. Le stelle oggi avranno un occhio di riguardo? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per una nuova giornata! Sarà da segnare sul calendario? Lavoro, amore e finanze ti riserveranno sorprese inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 2 ottobre.

ARIETE Cielo di ottobre sereno con Giove benefico a segnare punte di entusiasmo e di gioia di vivere. Con il team Luna - Sole contrario, moderare la possessività e ambizioni sul partner. Giove offre armonia con la persona amata, con nuove occasioni per i nati nella seconda e terza decade. In salita la prima parte della giornata, ma risalita rapida nel pomeriggio grazie a Giove positivo per il vostro segno. Concentratevi su scelte finanziarie oculate e sagge.

TORO Profilo astrale discreto. Nettuno, Urano, Marte e Plutone sono tutti splendidi e vi aiutano a fronteggiare incombenze varie e situazioni rimaste in sospeso. La tenacia, la forza d’animo e la pazienza contraddistinguono le vostre storie di coppia. Giornata di alti e bassi al lavoro, mantenete la calma e svolgete i vostri compiti professionali con determinazione. Urano è dalla vostra parte, potete finalmente compiere una spesa rimandata.

GEMELLI I pianeti si allineano in una mescolanza che si risolve in un armonioso equilibrio. L'inizio di una giornata interessante e emozionante per gli affetti, con la necessità di approfondire i legami amorosi. Non lasciatevi scoraggiare dall'ambiente lavorativo, la vostra energia sarà contagiosa per i colleghi. È importante mantenere la prudenza soprattutto per i nati a maggio. Restate concentrati sui vostri obiettivi finanziari.

CANCRO L'oroscopo di oggi prevede una giornata variegata, con influenze positive e alcune più bloccanti. Per i Cancro in coppia o alla ricerca dell'amore, questa giornata sarà movimentata. Venere vi porterà a confrontarvi con le vostre emozioni, con particolare attenzione per i più giovani. Il vostro intuito vi aiuterà a evitare incarichi troppo stressanti in ufficio, utilizzando escamotage geniali per gestire al meglio le situazioni. Con l'aiuto di Urano e Nettuno, avrete l'opportunità di fare un ottimo affare.

LEONE Venere e il Sole vi sostengono, mentre la Luna in opposizione vi rende più agitati del solito. Il vostro segno, passionale e spontaneo, ha bisogno di costante alimentazione emotiva. Sarà una giornata di cambiamenti nei rapporti, con una maggiore esigenza di stabilità. Giornata in cui dovete gestire nervosismo e impulsività, soprattutto per la seconda decade.

VERGINE La Luna e Venere illuminano le vostre giornate, con un inizio positivo. In ambito amoroso, siete alla ricerca di relazioni sincere e durature, privilegiando la stabilità sui sentimenti passeggeri. Sul lavoro, dimostrate il vostro impegno e la vostra determinazione, soprattutto se il compleanno cade tra il 2 e il 12 settembre. Per quanto riguarda le finanze, gli investimenti immobiliari sembrano promettenti, soprattutto per i nati nella terza decade.

BILANCIA Giove vi sorride e il Sole e Mercurio vi favoriscono. Per voi, l’amore è essenziale. Nonostante la vostra apparente rigidità, potreste mostrare sentimenti profondi come la possessività e l'insicurezza. È il momento di risolvere questioni lavorative in sospeso con determinazione. La Luna nel vostro segno vi protegge e vi offre intuito.

SCORPIONE Oggi gli astri sono particolarmente favorevoli per gli Scorpioni, con Venere, Marte e Saturno dalla vostra parte. Nettuno vi regala emozioni intense e romanticismo, anche se dietro la vostra razionalità si nasconde una passione ardente. Nonostante qualche confusione, riuscirete a gestire i compiti con successo, specialmente se nati a ottobre. Le operazioni finanziarie sono favorite, evitando però rischi eccessivi.

SAGITTARIO Cielo astrale positivo in arrivo, guidati dalla razionalità e proposta sociale del duo Luna - Sole. Giornata di alti e bassi con favori planetari diversificati. Fortuna per i nati a novembre, liberi di esprimere la loro passionalità. In ufficio generosità e apertura con i colleghi, con possibilità di ritorni positivi per il lavoro svolto. Luna positiva porta fortuna finanziaria.

CAPRICORNO Transiti abbastanza positivi in questa giornata di ottobre, solo disturbati dalla presenza di Marte e del team Sole-Mercurio contrario. Una prima parte della giornata tranquilla con il partner, seguita da una seconda più complessa, a causa di Mercurio e Sole negativi. Venere e Plutone favoriscono gli incontri, irradiando ottimismo e gioia di vivere. L'impegno e la disciplina non mancano, saprete dare il massimo come segno di Terra. Non prestate troppa attenzione alle chiacchiere inutili in ufficio, concentrati sul vostro obiettivo.

ACQUARIO Oggi, i pianeti vi sostengono e vi permettono di agire al meglio. Mercurio vi offre chiarezza mentale. Siete versatili ed eccentrici anche in amore, con una grande inventiva. Mostrate competenza e talento, Saturno vi supporta nel raggiungere obiettivi con facilità.

PESCI La configurazione planetaria attuale influirà positivamente sul vostro segno, offrendovi opportunità favorevoli. Vivete l'amore in modo intenso e profondo. Potreste affrontare momenti difficili, ma presto arriveranno positivi cambiamenti. Grazie alla presenza di pianeti favorevoli nei segni di Terra, sarete pieni di grinta e energia.