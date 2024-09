Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 25 settembre

Si parte con una nuova giornata. Oggi le stelle ti saranno amiche? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata: sarà da segnare sul calendario? Lavoro, amore e finanze ti riserveranno particolari sorprese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 25 settembre.

ARIETE Oggi un gruppo di pianeti, guidati da Giove favorisce nuove conoscenze e miglioramenti nei rapporti familiari. Sole e Marte suggeriscono di mostrare altruismo e comprensione per ottenere stima e affetto. Saturno, soprattutto per la seconda decade, promette successo e posizioni di rilievo, soprattutto per liberi professionisti. Urano porterà guadagni attesi da tempo. È importante investire saggiamente per far fruttare i risparmi.

TORO Il mese si prospetta favorevole con Nettuno e Plutone che favoriscono la creatività e il successo. Le coppie godranno di un sentimento intenso, mentre i single potrebbero trovare un legame profondo. Attenzione a progetti apparentemente vantaggiosi, potrebbero nascondere insidie per alcuni. La Luna vi guiderà negli investimenti, soprattutto per chi è nato nella seconda decade.

GEMELLI La Luna vi rende sensibili e intuitivi nei sentimenti. Siate romantici e lasciate che le emozioni fluiscano liberamente per creare relazioni profonde. Il Sole porta efficienza e serietà nel vostro lavoro. I liberi professionisti avranno successo e otterranno riconoscimenti, specialmente se appartenenti alla terza decade. Invece di rischiare con investimenti rischiosi, mantenete la prudenza. Saturno non è favorevole alle vostre finanze, quindi agite con cautela.

CANCRO Oggi il Sole contrario vi consiglia di fare un bilancio della vostra situazione, specie se appartenete alla prima decade del Cancro. Nettuno vi indicherà la strada verso i vostri obiettivi, che non sono così lontani dai vostri sogni. Venere e Saturno favoriscono le relazioni, mentre Marte vi spinge verso un erotismo inaspettato. Un momentaneo stallo professionale è previsto, non forzate la mano. Plutone suggerisce di non rischiare con le vostre finanze.

LEONE Giornata di alti e bassi, ma restate saldi. Marte porta un'esplosione di eros per i single della seconda decade. Per le coppie, la Luna vi porterà il desiderio di intimità, anche se il partner potrebbe non seguirvi completamente. Mercurio evidenzia il vostro impegno appassionato, che presto verrà notato da chi conta. Siete lavoratori preziosi. Venere vi consiglia prudenza nelle scelte finanziarie.

VERGINE Urano, pianeta governatore, vi regala fiducia e facilità nelle incombenze quotidiane. Recuperate gli spazi di intimità con la vostra metà, coinvolgendola con equilibrio ed empatia. Venere vi supporta nel comprendere le emozioni del partner, mentre la dissonanza celeste potrebbe creare complicazioni. Plutone vi dà la grinta necessaria per raggiungere i vostri obiettivi professionali senza timori. Mercurio favorisce le vostre finanze, specialmente nella gestione patrimoniale.

BILANCIA Oggi è il giorno in cui il Sole brilla nel vostro segno, portando fortuna e successo nelle iniziative. Venere vi stimola a sviluppare progetti di coppia e l'incontro con una persona affascinante potrebbe portare a dichiarazioni rapide e sorprendenti. Risolvete le complicazioni di un progetto importante con determinazione e presentate nuove idee stimolanti al lavoro. Fate attenzione a non essere troppo impulsivi nelle questioni economiche a causa della Luna.

SCORPIONE Le stelle sono dalla vostra parte per ottenere successi e trionfi inaspettati. Venere vi porta incontri romantici e passionali, sia che siate single o in coppia. Plutone renderà la vostra vita amorosa ancora più intensa, specie se nati a novembre. Urano potrebbe confondervi, prendetevi un momento di pausa per capire meglio la situazione in ufficio. Saturno vi aiuta a gestire al meglio le vostre finanze, cercate soluzioni vantaggiose per ottenere profitto.

SAGITTARIO In questo nuovo giorno settembrino, il Sole vi favorisce mentre Saturno vi mette qualche ostacolo, soprattutto se nati nella seconda decade. Seguite i vostri impulsi e cogliete l'attimo per seguire il vostro cuore. Colpi di fulmine potrebbero essere in agguato. Venere metterà in risalto le vostre qualità, facendovi apprezzare dai superiori. Serietà, intelligenza e dedizione vi porteranno lontano. Plutone renderà stabile la vostra situazione economica, permettendovi di investire saggiamente i vostri guadagni recenti.

CAPRICORNO I pianeti Urano e Saturno sono i vostri alleati fedeli, infondendovi sicurezza e slancio. Venere vi sarà benevola e vi aiuterà nelle decisioni importanti. Ascoltate col cuore la persona amata, Nettuno vi favorisce con sensibilità. Ambiziosi percorsi professionali vi attendono, grazie a Plutone e Saturno. State attenti in campo finanziario, attendete un momento migliore.

ACQUARIO Il vostro segno zodiacale si prepara ad affrontare alti e bassi, ma la vostra forza interiore vi renderà invincibili. In amore, state consolidando una storia iniziata durante l'estate, ma ricordate che il successo richiede impegno costante. Sul lavoro, potrebbero esserci problemi di comunicazione, specialmente per chi è nato nella terza decade. Per quanto riguarda i soldi, qualche pianeta vi mette alla prova.

PESCI Grazie a Venere, Marte e Plutone, sarà una giornata ambiziosa e un po' prepotente per voi. Venere vi regala momenti di intensa sintonia passionale, soprattutto per i nati nella prima decade. Nonostante ci siano tempi più lenti a causa di Giove ostile, Marte benefico vi renderà più organizzati e dinamici. Evitate di essere troppo rischiosi, specie se nati nella seconda decade.