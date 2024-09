Oroscopo del giorno, le previsioni del 18 settembre segno per segno

Al via c'è una nuova giornata! Oggi le stelle ti sorrideranno? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Tutto pronto per partire con una nuova giornata: sarà entusiasmante? Lavoro, amore e finanze ti riserveranno notizie particolamente positive? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 18 settembre.

ARIETE Venere porta inciampi pratici e affettivi, ma l'ottimismo che arriva da Giove vi sostiene. Per i nati dal 7 al 13 aprile: festeggiate con allegria. Single felici e per le coppie periodo di sintonia, lavoro stimolante e spese gratificanti. Siate prudenti ed evitate conflitti. Buon equilibrio finanziario.

TORO Una giornata che si apre con positività grazie a Mercurio e Urano, che vi spingono ad esprimervi con charme e relax familiare. In amore la passione primeggia, mentre sul lavoro risolvete questioni tecniche con successo, guadagnando stima e apprezzamento. Aspetti finanziari favorevoli.

GEMELLI Oggi, la vostra socialità brilla, incontrando nuove persone e rafforzando le vecchie amicizie. In aumento la vostra sensibilità, siate più attenti all'ambiente circostante. Venere vi spinge alla comunicatività e all'armonia con familiari e amici. In amore, cercate momenti romantici e privati con il partner. Sul lavoro, affrontate con serenità eventuali tensioni con il capo. Attenti a come gestite le vostre finanze.

CANCRO Oggi l'energia dei pianeti vi mette alla prova su diversi fronti creandovi stanchezza. Luna e Plutone possono portare preoccupazioni familiari, cercate dialogo costruttivo. In amore, avvicinatevi con delicatezza e comunicate non verbalmente. Buona produttività sul lavoro, ma attenzione alle spese.

LEONE Giornata di grande vitalità per i nati sotto il segno del Leone, soprattutto per chi fa attività fisica. La lungimiranza vi accompagnerà. Sul fronte amoroso, attenzione a Urano, ma Venere vi regala raffinatezza. Sul lavoro, Marte, Sole e Mercurio vi aiutano ad avanzare. In ambito finanziario, cautela negli acquisti, soprattutto per i nati nelle prime due decadi.

VERGINE L'energia di Marte amplifica la vitalità relazionale e la rete sociale, soprattutto per coloro nati nella seconda decade. Plutone ti invita a prenderti cura del corpo con attività fisiche dolci. In amore, evita critiche e goditi la magica intesa con il partner. Nel lavoro, sfrutta la tua creatività per ottenere riconoscimenti economici. Nell'ambito finanziario, sii cauto e riflessivo.

BILANCIA La giornata vi coinvolge in sfide stimolanti su tutti i fronti. Favorita la chiarezza mentale per affrontare le questioni attuali. In amore, sarete capaci di sorprendere positivamente il partner e vivere momenti intensi. Sul lavoro, mantenete rapporti gentili e attenti con i superiori. Le finanze potrebbero avere miglioramenti inaspettati.

SCORPIONE La presenza positiva di Saturno e Nettuno, insieme a Plutone e Mercurio rende favorevole il vostro oroscopo. Amore intenso e nuovo alle porte, lavoro con successo e finanze stabili con opportunità di investimento. Sempre positivo il vostro cammino, con stelle luminose che vi guidano.

SAGITTARIO Una giornata luminosa vi attende, in arrivo successo in amore e lavoro. La coppia matura beneficia della stabilità affettiva, mentre i nati a dicembre ottengono risultati ambiziosi. Momento giusto per affrontare certe spese, in particolare per la prima e seconda decade.

CAPRICORNO Momenti positivi e piccole prove in amore e lavoro; Plutone dà forza morale e capacità di affrontare le difficoltà. Urano vi aiuta nelle decisioni affettive, scelte importanti in arrivo. Nettuno vi invita al divertimento in questa giornata, sfruttate l'energia positiva.

ACQUARIO In arrivo una giornata tranquilla, con protezione di Nettuno e Saturno. Nonostante Urano crei incertezze, il vostro equilibrio e razionalità vi guideranno a un futuro più stabile. In amore, non rinunciate alle emozioni. Nella carriera, Venere vi porta al successo. Plutone vi ricompensa degli investimenti fatti.

PESCI Questa giornata di settembre porta buone notizie, specialmente per i Pesci della terza decade. Marte e Urano vi proteggono dagli stress familiari, mentre la Luna promuove dolci momenti d'amore per il segno dei Pesci. Lavorate con serietà e fiducia in voi stessi, i soldi potrebbero essere dalla vostra parte.