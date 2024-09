Oroscopo del giorno, le previsioni dell'11 settembre segno per segno

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata! Oggi le stelle ti saranno amiche? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

E' tutto pronto per l'inizio di una nuova giornata: sarà indimenticabile? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo dell'11 settembre.

ARIETE Il combattivo Marte porta alti e bassi emotivi, ma con Giove e Urano favorevoli potrete affrontare le sfide con energia e ottimismo. Amore appagante per i single, successo lavorativo in vista e gestione oculata delle finanze familiari.

TORO Le stelle promettono benessere fisico per i Tori, specie in terza decade. In amore, Plutone intensifica la passione e l'armonia con il partner. Sul lavoro, buoni auspici se nati dal 7 al 12 maggio. Attenzione alle finanze, cautela consigliata.

GEMELLI Giornata fortunata con Giove, Marte e Venere tutti favorevoli. Attenzione ai nervosismi per chi è nato tra il 23 e il 30 maggio. In amore, valore dell’emotività e costruzione razionale. Lavoro dinamico e divertente, con amicizie importanti. Finanze sotto controllo: evitate sprechi e ansie.

CANCRO Oggi il Sole porta armonia in famiglia. Evitate sforzi fisici e prediligete attività più leggere. Plutone e Venere creano alti e bassi emozionali. In amore, Marte vi permette di esprimere calore e spontaneità, migliorando l'equilibrio di coppia. Sul lavoro, dimostrate la vostra generosità aiutando un collega in difficoltà. Per le finanze, concentratevi su acquisti per la casa.

LEONE Una giornata di energie vibranti e di protagonismo, con Venere e Luna che favoriscono svaghi e piaceri in amore. Nel lavoro, efficienza e rapidità vi portano avanti senza farsi stancare. Attenzione alle spese e agli investimenti, evitando di strafare.

VERGINE Mercurio amplifica il fascino, rendendovi lucidi e più socievoli, mentre Giove vi avverte di attenzione nei soldi. Il Sole conferma un buon quadro planetario mentre Venere favorisce l'amore.

BILANCIA Oggi, respirate una serenità familiare e amichevole grazie a Venere e Giove. Cambiamenti positivi in arrivo per terza e prima decade. Sole vi sostiene nell'allenamento, buoni risultati in vista. Venere ravviva l'amore, Mercurio agevola la comunicazione lavorativa. Luna porta introiti desiderati.

SCORPIONE Insieme ai pianeti favorevoli sulla vostra ruota zodiacale, ottime previsioni. Energia positiva per grinta e iniziative. Plutone, Nettuno e Saturno vi sostengono. Gli incontri favoriti dall'amore. Lavoro e situazioni professionali complesse superate con astuzia.

SAGITTARIO Luna nel vostro segno: dolcezza e calore umano. Plutone porta sicurezza e stimola il cambiamento. Approvazione celeste per i rapporti consolidati da Venere. Organizzazione e praticità nel lavoro. Generosità familiare e passi spianati da Venere per i nati in dicembre.

CAPRICORNO Saturno rafforza la sicurezza e l'energia dei Capricorno, mentre Plutone regala ottimismo alla terza decade. Amore solido per chi è in coppia, nuovi flirt per i single. Successo professionale in vista con Mercurio, Plutone e Saturno. Consiglio su risparmi da amico fidato.

ACQUARIO Una giornata di armonia tra razionalità e sensibilità grazie a Nettuno e Saturno. Venere e Giove favoriscono successi familiari e sociali. Plutone vi spinge verso uno sport di squadra. In amore, comprensione e serenità. Sul lavoro, gestione positiva dei cambiamenti. Finanze protette da Mercurio.

PESCI La giornata favorevole vi invita a muovervi, privilegiando il movimento fisico con l'aiuto di Nettuno. In amore, fidatevi dell'intuito e delle trasformazioni positive, con Saturno e Urano a favore. Nel lavoro, risolverete imprevisti con efficienza. Priorità: aiutare un parente in difficoltà.