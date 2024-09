Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 9 settembre

Una nuova giornata ai nastri di partenza: sarà da ricordare? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 9 settembre.



Oggi potreste sentirvi leggermente frenati dai transiti planetari, ma la vostra intelligenza e serenità vi guideranno. Dedicate cura ai rapporti familiari. In amore, siate sensibili ai cambiamenti d'umore del partner. Successi lavorativi in arrivo e prudenti nelle finanze.



Una salute robusta e spirito sereno vi accompagnano, favoriti da Plutone.

Ottimo la sfera emotiva: comunicazione fluida con il partner; attenzione a momenti di gelosia. Marte, Urano, Saturno, Plutone e Sole promettono sostegno nel lavoro, ma cautela nelle azioni per raggiungere scopi ambiziosi. Con Urano nel vostro segno, favorevoli le finanze.



L’energia del giorno promette movimenti favorevoli e interesse per la spiritualità. Chi è nato tra il 4 e il 14 di giugno potrebbe sentirsi attratto dalle filosofie orientali e i culti alternativi. Tuttavia, Saturno, Sole e Nettuno potrebbero creare ostacoli nelle dinamiche familiari e genitoriali.



L'intuizione e la capacità di percepire le atmosfere restano forti grazie alla Luna. In amore, vivrete passioni antiche o recenti, sfruttando al meglio le opportunità offerte. Al lavoro, sarete apprezzati per la vostra efficienza e organizzazione, con buone prospettive per il futuro. Abbiate cautela negli investimenti a lungo termine per gestire al meglio le risorse.



Un transito vantaggioso con Venere vi assiste, migliorando vari aspetti della vostra vita. In amore, siate moderati e saggi; sul lavoro, mantenete l'equilibrio e mostrate gentilezza. Attenzione alle finanze, evitate rischi e rimandate le spese impulsive.



Periodo di grande astuzia, strategia e determinazione per il vostro segno.

In amore, mostrate il vostro affetto senza timore. Al lavoro, la vostra mentalità profonda e l'autoironia vi distinguono. Le finanze sono fortunate grazie a Plutone e Urano.



Orizzonte limpido con Sole e Venere, successi mondani garantiti. Plutone opposto, evitare attività stancanti. Venere porta incontri inattesi, single avanti. Lavoro attivo e positivo, cambiamenti favorevoli in vista. Spese extra per piacere personale sono autorizzate.



La Luna vi rende intuitivi e affettuosi, valorizzando le vostre qualità innate. Amore armonioso con Marte per i compleanni dal 24 al 29 ottobre. Saturno vi aiuta sul lavoro mentre Urano vi invita alla prudenza finanziaria.



La Luna potenzia la logica promettendo un settembre dinamico e energico. Giove stimola cambiamenti per chi è nato tra il 4 e il 10 dicembre. In amore, ascoltate con attenzione e lavorate con diplomazia e determinazione. La fortuna vi sorride.



Plutone vi supporta con energia, favorendo successi sportivi per gli uomini della terza decade. Sole in Vergine apporta equilibrio e pragmatismo. In famiglia, utilizzate il buon senso per risolvere le questioni. Amore intenso e lavoro apprezzato con riconoscimenti in arrivo.



L'Aquario festeggiato da Venere e beneficato da Giove, regge con forza agli imprevisti di Urano. Amore inaspettato e lavoro raffinato grazie a Saturno nelle vicinanze. Prudenza nelle finanze con Urano ostile, evitando spese azzardate.



Venere e Saturno favoriscono il benessere fisico ed emotivo, mentre Plutone e Nettuno ampliano le vostre ambizioni. Priorità al recupero di energie con attività fisica e ritagli di intimità di coppia. Cautela con le finanze, evitando spese eccessive.