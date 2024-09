Oroscopo del 4 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Si parte con una nuova giornata: le stelle oggi saranno benevole? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Ai nastri di partenza ecco una nuova giornata: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 4 settembre.

ARIETE I corpi celesti puntano su di voi per farvi brillare con la vostra personalità solare. Seguite l'impulso della passione per le scelte importanti in amore. Giove e Saturno vi favoriscono, soprattutto se nati tra il 3 e il 14 aprile. Riprendete con energia i vostri impegni, ma fate attenzione a non caricarvi di responsabilità e compiti gravosi, soprattutto se nati a marzo. Giove vi porta guadagni in modo veloce, soprattutto se festeggiate il compleanno nella seconda decade.

TORO Benefici per chi è nato in aprile, con spirito deciso in questioni familiari. Sole attivo vi dona grinta ed energia per emergere. Serietà e senso di appartenenza mostrano il vostro impegno nella relazione. Saturno sostiene le ambizioni affettive, Nettuno tocca i cuori della terza decade. Calma e intuito magico vi guideranno nella giornata. Saturno favorisce la comunicazione per la seconda decade. Attenzione ai rapporti interpersonali. Urano vi sostiene in ambito lavorativo. Marte aiuta a gestire il denaro con maggiore oculatezza per chi è nato in aprile.

GEMELLI Il Sole genera un clima di tensione per i Gemelli. Venere porta energie positive, soprattutto per chi compie gli anni tra il 24 e il 31 di giugno. Per i Gemelli single nati a giugno, Venere e Giove promettono momenti passionali e intriganti. In coppia, il desiderio di prendersi cura dell'altro regna sovrano. La Luna favorisce la risoluzione di questioni in sospeso, soprattutto per i nati nella prima decade. La giornata lavorativa si prospetta positiva. Nuovi guadagni in arrivo, soprattutto per chi festeggia il compleanno tra il 3 e il 12 giugno, che dovranno pianificare attentamente come gestire le finanze.

CANCRO Marte entra nel vostro segno dando energia e vitalità, soprattutto se nati nella prima decade. Sole e Saturno vi favoriscono per conquiste amorose, con Marte a sostegno per il successo sentimentale. Siate attenti alle esigenze del partner per una connessione profonda. Creatività al massimo per liberi professionisti nell'arte, cultura o insegnamento, soprattutto per chi è alle prime armi. Riceverete conferme e benefici economici da Urano e Saturno, da destinare agli investimenti.

LEONE Oggi la Luna e Venere vi favoriscono, con solo Urano a creare possibili nervosismi. Mercurio e Venere aprono la strada ai sentimenti, con possibilità di incontri duraturi. Chi nasce tra il 23 e il 29 luglio potrebbe vivere colpi di fulmine inaspettati. Nonostante un momento di confusione, Marte e la Luna vi sostengono nel raggiungimento di importanti traguardi. Oggi la fortuna vi sorride, ma è importante non trascurare l'aspetto razionale nelle decisioni finanziarie.

VERGINE Oggi si prospetta un quadro dei transiti planetari discreto. Giove e il duo Saturno Nettuno vi invitano ad affrontare i cambiamenti senza esitazioni. Rimanete attenti ai rapporti familiari e alle amicizie. Le coppie giovani vivranno momenti speciali insieme. I single troveranno compagnie piacevoli, soprattutto se nati ad agosto. Il Sole nel vostro segno aumenta la sensibilità e l'intuito nei sentimenti. Oggi potete aiutare un collega in difficoltà, guadagnandone stima e amicizia. Il vostro carattere generoso vi porta a essere disponibili verso i colleghi. Le nuove risorse vi pongono di fronte alla scelta su come investire i risparmi.

BILANCIA La Luna e Venere portano armonia nel vostro segno, mentre Marte vi spinge a concludere le attività in modo frenetico. Momento di intesa nella coppia, sciogliete eventuali malintesi grazie alla felice congiunzione di Luna e Venere. Affinate l'ascolto e l'attenzione verso il vostro partner per vivere una relazione serena. Affrontate le prepotenze con risolutezza. I cambiamenti in arrivo nel vostro ambiente professionale saranno a vostro vantaggio. Siate prudenti con le finanze.

SCORPIONE Da oggi le vostre capacità di affermazione e difesa si innalzano notevolmente, sorprendendo amici e conoscenti abituati al vostro solito atteggiamento silenzioso. Grazie ai positivi influssi di Plutone, siete più sensibili, empatici e ricettivi nell'amore. Consigliati a consultare un amico fidato per affrontare scelte sentimentali rischiose e sfidanti, soprattutto se nati nella prima e terza decade. Con il Sole siete efficienti e creativi, con ottime prospettive professionali nonostante i repentini cambiamenti nel vostro settore. Buone possibilità di fortuna e momenti favorevoli, specialmente per chi è nato nella seconda decade.

SAGITTARIO Il mese si preannuncia discreto per i nativi del segno. Mercurio, Luna e Venere sono vostri compagni fedeli. Luna e Venere favoriscono la fusione emotiva, ma non trascurate la vostra relazione. Momenti di magica intesa in arrivo, specialmente per chi è nato nella seconda decade. Giornata faticosa con cambiamenti in arrivo, ma Mercurio vi chiederà serietà e responsabilità. Ottimi auspici professionali per la prima decade. Concentratevi su investimenti più sicuri. La Luna potrebbe portare fortuna, ma affidatevi alla cautela.

CAPRICORNO Oggi, il Sole e Saturno ti forniranno saggezza e parole illuminanti. Tuttavia, attenzione a Marte che potrebbe causare alti e bassi emotivi. Grazie a Urano, sarai appassionato ed esuberante. Sii attento a non essere troppo invadente. Se lavori nel commercio, aspettati successi professionali. Il Sole e Plutone ti sostengono, aiutandoti a ottimizzare i tempi facilmente. Evita di spendere troppo oggi. Sii prudente, soprattutto se sei nato nelle prime due decadi del mese.

ACQUARIO Oggi il panorama planetario sorride ai nati sotto il segno dell'Acquario. Venere porta fortuna in amore, specie per chi festeggia il compleanno dal 21 al 28 gennaio. Incontri positivi e prospettive romantiche in arrivo. Giove favorisce la realizzazione di progetti di coppia. Saturno sostiene le iniziative lavorative, soprattutto per i nati dal 7 al 12 febbraio. La costanza e la razionalità porteranno al successo nel tempo. Con Venere, Nettuno, Luna e Giove a sostegno, oggi l'intuito e l'oculatezza guideranno nelle decisioni finanziarie. Acquisti mirati e duraturi saranno favoriti.

PESCI Oggi la posizione di Marte promette benefici. Marte e Nettuno nel vostro segno creano un'atmosfera romantica e favolosa, portando emozioni intense sia per i single che per le coppie. Il Sole in disaccordo con il vostro segno potrebbe farvi esprimere opinioni contrastanti sul lavoro. Evitate di schierarvi in modo netto con colleghi ostili. Aggiornamenti positivi per le finanze sono in arrivo, quindi mantenete la calma.