Oroscopo del 30 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

L'Ariete brilla di una forma fisica radiosa e un fascino irresistibile. In amore, emozioni intense e passioni ardenti. Nel lavoro, Urano porta autonomia e successo, mentre la fortuna è a vostro favore, buone le finanze per vincite in denaro.



Le stelle vi sorridono con cieli sereni e equilibrio interiore al top. Costruite intese amorose invidiabili, single saranno fortunati. Al lavoro, godetevi la lettura all'aria aperta. La fortuna è con voi, ma agite con cautela nelle finanze.



Fine agosto porta stanchezza per l'opposizione del Sole nella Vergine. Giove, Luna, Venere e Mercurio portano armonia in amore. Velocità e adattamento al lavoro. Limitate le spese e evitate manovre a rischio finanziario. Solari Gemelli, attenti al malumore temporaneo.



Agosto si chiude positivamente per voi, con Luna favorevole e intuito ben guida. Amore intenso per nati a luglio, equilibrio e successi in lavoro grazie a Urano. Attenzione alle finanze, evitate sprechi e mantenete il controllo.



Il Leone si prepara per una giornata all'insegna della vitalità e socializzazione grazie ai transiti di Luna e Mercurio. Consigli pratici della Vergine vi guidano nelle decisioni importanti. Ritrovate intesa emotiva in amore e concentrati su nuovi progetti lavorativi con l'aiuto di Giove. Luna favorevole per gestire denaro con attenzione negli acquisti.



La giornata vi porterà soddisfazioni familiari e tranquillità quotidiana. In amore, fedeltà e impegno sono le vostre qualità principali, mentre nel lavoro sarete determinati ed efficienti. Gestite con cura le finanze familiari.



Un periodo vibrante e promettente si prospetta per i nati sotto il segno della Bilancia tra amicizia, amore e creatività. Favoriti incontri stimolanti e realizzazioni soddisfacenti nel lavoro. Tempismo perfetto per investimenti mirati e regali che fanno la differenza.



Giornata discreta con Saturno che dona sensibilità, intuito e percezione profonda. Venere e Nettuno favoriscono l'arte e la musica. Amore intenso per nati tra il 29 ottobre e il 5 novembre. Lavoro equilibrato e denaro gestito con oculatezza grazie al Sole.



L'influenza positiva di Plutone e la Luna favoriscono il Sagittario.

Amore intenso e stabile, lavoro impegnativo con possibili riconoscimenti futuri. Per i nati nella seconda decade, Giove e Saturno mostrano disarmonie impedendo i riconoscimenti attesi. La perseveranza porterà comunque al successo, ma occorre pazienza.



Sotto l'influsso benefico di Urano e il Sole, avrete una giornata fortunata se nati nelle prime e terze decadi. Amore coinvolgente e sensualità in aumento, con un forte appeal erotico per chi compie gli anni dal 14 al 18 gennaio. Fortuna e successo in ogni iniziativa grazie a Urano, soprattutto per chi è nato nella terza decade.



Venere rafforza la sua influenza spingendovi verso la scrittura e l'arte. In amore, attesi incontri speciali e stabilità di coppia. Plutone vi guida nel lavoro, trasformando la vostra natura organizzativa in un successo persuasivo. Buoni auspici finanziari.



La Luna accresce sensibilità, intuito ed affettività. Possibili tensioni familiari legate a genitori-figli, ma niente di grave. Attenzione alla gelosia in amore e ai pettegolezzi sul lavoro. Saturno favorisce una lenta ascesa professionale, evitate spese impulsive.