Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 23 agosto

Tutto pronto per l'avvio di una nuova giornata: le stelle oggi saranno benevole? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Una nuova giornata ai nastri di partenza: sarà da ricordare? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 23 agosto.

ARIETE Il periodo post-vacanze si presenta intenso ma ricco di opportunità per voi. Marte e Giove vi donano energie positive per affrontare impegni familiari e sociali con efficienza. Plutone vi dona fascino e attrattiva, soprattutto se nati nella prima decade. Nuovi incontri sono favorevoli, anche se una vaga nostalgia potrebbe condizionarvi. La vostra responsabilità vi guida verso la precisione e la competenza. La ripresa lavorativa vi vede al massimo della forma. Acquisti soddisfacenti grazie alla fortuna di Giove. Occasioni vantaggiose vi aspettano!

TORO Il Sole brilla accentuando la vostra natura calma e pacifica per affrontare le sfide con equilibrio e intelligenza. Nella sfera familiare, è tempo di mettere ordine e trovare compromessi con i parenti. Evitate gelosie inutili se siete alle prime armi con una relazione. Per i più consolidati, un viaggio potrebbe riaccendere la passione. Il vostro impegno vi porta riconoscimenti e apprezzamenti in ufficio. Con generosità, aiutate economicamente i vostri figli negli studi, grazie al supporto di Sole e Venere.

GEMELLI Il vostro segno è influenzato positivamente da Giove oggi, portando fortuna e protezioni inaspettate. Nonostante alti e bassi, Mercurio vi spinge a dichiararvi apertamente in amore, adattandovi a nuove strategie con successo. Con diplomazia affronterete una questione spinosa in ufficio, ottenendo una rapida risoluzione, soprattutto se appartenete alla terza decade. Ottimi guadagni recenti vi assicurano un prossimo viaggio con la vostra dolce metà, organizzatelo con cura per godervi al meglio.

CANCRO Venere vi regala una nuova energia intellettuale, accompagnata da un grande senso dell'umorismo. La Luna ostile potrebbe mettervi alla prova nelle relazioni, ma è il momento di far crescere le emozioni autentiche. Date il giusto impegno e responsabilità per far sbocciare le passioni recenti. Urano vi guida nella professione, portandovi apprezzamento in ufficio. Trovate soluzioni rapide ed efficaci per fronteggiare situazioni imbarazzanti sul lavoro. Saturno vi aiuta a fare acquisti intelligenti e soddisfacenti. Investimenti per oggetti domestici necessari vi daranno grande soddisfazione, confermando la vostra capacità di gestire bene le finanze.

LEONE Oggi la Luna vi dona nuova energia e ottimismo per affrontare una nuova fase della vostra vita. Momenti importanti e positivi vi aspettano nella sfera sentimentale ed erotica, con Venere, Sole e Marte che vi sorridono. Successo garantito per le vostre iniziative autonome, mentre per il lavoro dipendente si prospetta una giornata senza intoppi. Attenzione a un impegno economico importante, agite con prudenza.

VERGINE Questa giornata vi invita ad essere ottimisti e razionali. Venere vi porta fortuna in amore, con nuove opportunità da cogliere. Il Sole e Venere aprono nuove possibilità in amore, non lasciatele sfuggire. Sul lavoro, dimostrate di poter risolvere ogni problema in modo efficiente e con abilità. Saturno vi mette alla prova sul fronte finanziario, cercate consigli se necessario. Prestate attenzione se siete tentati da investimenti rischiosi.

BILANCIA Il vostro slancio tipico e un pizzico di allegria sono fulcro della giornata. Venere vi suggerisce di essere raffinati e valutare ogni aspetto delle vostre azioni. Mercurio vi stimola a lanciarvi in nuovi intriganti contatti, che presto diventano passioni irresistibili. In coppia, cercate la perfetta sintonia con la persona amata, soprattutto se siete alle prese con una prima storia d’amore. La vostra capacità di agire rapidamente vi aiuta ad evitare problemi seri. Fate molta attenzione a come vi muovete, soprattutto se lavorate nel settore della comunicazione o dei media. La Luna non vi assiste nelle spese, quindi siate oculati e prudenti.

SCORPIONE Venere vi regala equilibrio emotivo e progetti che finalmente si concretizzano. Mercurio vi chiede di fidarvi del vostro intuito per ottenere ottimi risultati. Momenti di magica intesa con il partner. Possibile progetto di vita insieme, come convivenza, figlio o casa comune. Giornata lavorativa soddisfacente con la capacità di completare rapidamente le incombenze. Saturno e il Sole vi supportano per raggiungere i vostri obiettivi lavorativi. Opportunità finanziarie interessanti, seguite il vostro istinto per coglierle al volo e ottenere risultati positivi.

SAGITTARIO La giornata riserva sorprese inaspettate e un ottimo equilibrio psicofisico. Plutone vi dona la forza creativa per aiutare la persona amata in un problema familiare. Mercurio rinforza le vostre competenze e vi fa apprezzare in ufficio. Evitate investimenti rischiosi, aspettate un'occasione migliore. Con Luna e Plutone alleati, sarete in grado di affrontare qualsiasi sfida che la giornata vi riserverà.

CAPRICORNO Il transito di Urano sta portando grande energia e desiderio di conoscenza per il Capricorno. Potreste trovarvi a un bivio sentimentale, prendetevi del tempo per decidere. La vostra razionalità vi aiuterà a sciogliere i dubbi. Seguite i vostri progetti con slancio e creatività. Saturno, Urano, Nettuno e il Sole promettono buoni ritorni, soprattutto se siete nati nella seconda e terza decade. Se siete nati nella seconda decade, con Saturno positivo, investite sicuri dei vostri risparmi.

ACQUARIO Con Giove che vi sorride godete di buona salute e vivacità mentale. La Luna vi favorisce offrendo opportunità di incontri autentici. Marte aumenta la sintonia sessuale, promettendo relazioni solide e appaganti. La Luna vi aiuta anche nei progetti fermi da tempo, specialmente per nati nella seconda decade. Evitate lo spreco e il lusso e puntate su affidabilità e qualità. Rifiutate acquisti impulsivi e investite saggiamente per un futuro stabile.

PESCI La Luna nel vostro segno vi dona sensibilità e intuito, mentre Saturno vi regala lucidità mentale. Amore significa rispetto e stima per voi, e un nuovo amore potrebbe farsi strada nella vostra vita. Buona intesa in ufficio per avviare nuovi progetti. Attenzione agli investimenti rischiosi, Marte e Giove potrebbero farvi commettere errori.