Oroscopo del 22 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata: le stelle oggi saranno dalla tua parte? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Un nuova giornata è pronta a partire: sarà densa di avvenimenti importanti? Lavoro, amore e finanze riserveranno risvolti inaspettati? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 22 agosto.

ARIETE Marte in un angolo positivo porta sfide vinte in tutti i campi. Una Luna passionale nel vostro segno vi dà il coraggio di dichiararvi a chi vi ha colpito il cuore. I single di marzo avranno successi strepitosi. Il vostro buon cuore e la disponibilità ad aiutare i colleghi vi faranno guadagnare simpatia e ammirazione, dimostrandovi indispensabili in ufficio.

TORO Il Sole oggi vi sostiene e le vostre certezze si rafforzano, aprendovi a nuove relazioni e conoscenze. Anche Saturno vi favorisce, spingendovi a cercare compagnia. Sole e Venere aumentano la vostra sensibilità, aiutandovi a recuperare situazioni sentimentali passate. Urano vi dona eloquenza e capacità comunicative, ideale per attività intellettuali. Se siete imprenditori, dedicatevi alle finanze aziendali e ordinate le voci di entrata e uscita.

GEMELLI La vostra personalità magnetica brilla, Sole e Urano portano socievolezza e sicurezza. In amore avrete una condivisione profonda e armonia con il partner. Nel lavoro, Giove favorisce contatti importanti per attività creative. Prestate attenzione alle finanze, evitate rischi eccessivi.

CANCRO Oggi Mercurio vi guida con saggezza, aiutandovi a gestire situazioni impreviste con equilibrio e buon senso. I single della terza decade sono favoriti da influenze positive, mentre la Luna vi invita a dialogare con il partner per chiarire le vostre intenzioni e riaccendere la passione. Concludete progetti in sospeso con determinazione e successo, sfruttando l'energia di Venere e Sole per far progredire la vostra attività. La posizione favorevole di Giove vi assicura stabilità finanziaria, ma ricordate di mettere da parte i risparmi in eccesso per il futuro.

LEONE Oggi la Luna vi dà la carica per affrontare questioni familiari. Il vostro spirito leonino non conosce ostacoli grazie alla determinazione che vi contraddistingue. La vostra esuberanza fisica e affascinante personalità vi rendono irresistibili. Tuttavia, Plutone vi consiglia di gestire delicatamente le emozioni altrui per mantenere equilibrio nelle relazioni. Venere vi dona grande capacità organizzativa per raggiungere i vostri obiettivi professionali. Se siete liberi professionisti, Marte vi aiuta a costruire nuove opportunità. Plutone e Urano vi consigliano prudenza nei consumi e nella gestione del denaro. Evitate spese eccessive per mantenere stabilità finanziaria.

VERGINE Inizia oggi il periodo di Sole nel segno zodiacale della Vergine, portando tranquillità soprattutto ai nati nella prima decade. Marte e Giove creano qualche tensione di coppia. Fate attenzione alle discussioni e cercate di non farvi travolgere dalla gelosia. Nonostante la nostalgia delle vacanze, affrontate il lavoro con calma e determinazione. Con Venere, Mercurio, Urano e Sole al vostro fianco, è il momento ideale per pensare a un investimento redditizio a lungo termine. Fate attenzione alle opportunità che si presentano, potrebbero portarvi ottimi guadagni.

BILANCIA Venere, vostra governatrice ideale, regala intense emozioni, armonizzando la vita familiare con tenerezze e complicità. Modulate le esigenze sulla vostra dolce metà per godere di un sentimento intenso. Con un team Giove - Marte avrete capacità eccezionali per essere vincenti nel lavoro soprattutto se nati ad ottobre. Il vostro impegno professionale sarà presto ricompensato con interessi discreti. Il Sole e Venere vi preparano un exploit di carriera che porterà anche risorse economiche.

SCORPIONE L'espansività e l'ironia sono i vostri compagni di viaggio, con Venere, Saturno e Nettuno che garantiscono armonia e serenità. Venere sorride al vostro segno, regalandovi momenti unici con il partner. Mostrate il vostro lato più emozionale e godetevi le relazioni sentimentali. Non fate troppo caso alle chiacchiere in ufficio, Saturno vi dà la determinazione di seguire la vostra strada. Le vostre finanze sono stabili, potete permettervi di aiutare chi ne ha bisogno, che sia un amico o un membro della famiglia.

SAGITTARIO Oggi, il team celeste di Marte - Sole - Giove - Venere può rallentare i successi per i Sagittario della seconda decade. Se siete ancora in vacanza, potreste avere difficoltà nell'organizzare attività con gli amici. La Luna promette relazioni intense e appaganti, sia nuove che di lunga data. Plutone favorisce posizioni di prestigio e progressi nella carriera. Pianeti suggeriscono cautela nelle spese, non lasciatevi tentare dal lusso.

CAPRICORNO Sole e Venere, Saturno e Nettuno, Urano e Plutone si combinano per infondervi vitalità, allegria e senso dell'umorismo. Buoni rapporti in famiglia e piccoli ostacoli da superare solo per chi è nato a dicembre. Venere in Vergine esalta l'amore romantico e razionale. Mostrate la vostra professionalità se lavorate in modo autonomo. Saturno vi rende razionali, ma oggi potete tentare la fortuna con Plutone e Urano.

ACQUARIO Urano vi invita a muovervi con calma, sia in famiglia che sul lavoro. Non lasciatevi intrappolare facilmente, rimanendo irrequieti e spensierati. Nettuno promette esperienze inaspettate nelle relazioni, sia di tipo erotico che sentimentale. Tuttavia, Mercurio potrebbe causare qualche errore nelle relazioni stabili. Affrontate i compiti lavorativi con la vostra solita efficienza e senso di responsabilità, nonostante una certa noia vi affligga. Le vostre finanze potrebbero essere in difficoltà. Plutone, Nettuno e Saturno sono comunque i pianeti che vi sostengono.

PESCI L'oroscopo annuncia un temporaneo calo di vitalità e attenzione, ma niente di preoccupante. Le recenti problematiche di coppia si risolvono e l'atmosfera amorosa si stabilizza. Per chi è single, Urano promette incontri interessanti. Con Sole e Marte complici, affrontate con serenità eventuali situazioni problematiche in ufficio. Non temete di rischiare per raggiungere il successo finanziario, ma ricordate che la fortuna va inseguita con determinazione e senza fretta.