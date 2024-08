Oroscopo del 19 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Si parte con una nuova giornata: sarà piena di novità positive? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 19 agosto.



Mercurio e il Sole nel Leone vi supportano, mentre Saturno vi consiglia saggezza. Approfittate dell'incastro planetario favorevole se nati nella seconda decade. Amore roseo con il Sole e Saturno/Nettuno per chi festeggia il compleanno, lavoro generoso con l'aiuto di Giove per chi è nato ad aprile, buon cuore e magnanimità in famiglia.



Giornata contrastante con Saturno positivo e Mercurio negativo. Concordia familiare con dissapori amicali. Tenete sotto controllo la gelosia in amore. Completa momenti di romanticismo per chi nasce dal 15 al 19 maggio, avventura per chi è nato tra il 24 e il 30 aprile. Progetti domestici attivi con Urano. Mantenete un equilibrio finanziario.



Buoni rapporti tra Giove, Mercurio, Sole e Luna rendono la giornata positiva. Saturno e Nettuno creano tensioni, ma con pazienza evitate conflitti. In amore, comunicate con intelligenza e progettate un futuro insieme. Sul lavoro, Urano vi offre opportunità importanti. Attenzione alle spese, evitate di disperdere risparmi accumulati.



Buona giornata con l'influenza positiva di Saturno e Urano, ideale per le persone nate a Luglio e per le donne mature. Seguite l'intuito per conquistare l'amore desiderato. Attenzione alla distrazione, soprattutto per chi è nato nell'ultima decade del Cancro. Concessa qualche spesa extra grazie all'aiuto di Urano.



Oggi, Mercurio e il Sole nel Leone vi portano vitalità e buon gusto, risolvete con prontezza questioni familiari e lavorative. In amore Giove vi guida a comprendere le esigenze del partner e a vivere una completa intesa. Nel lavoro, completate con velocità i compiti rimasti. Contenete le spese per essere prudenti.



Venere illumina la mente, facilitando la comprensione di situazioni complesse. Nella famiglia e nei social, saprete gestire con saggezza le sfide. In amore, resistete alle tensioni e mantenete la costante affettività. Nel lavoro, esprimete il vostro talento con Urano.



Il Sole radioso vi sostiene nelle vostre azioni, con Venere amore fedele alleate al vostro successo. La comunicazione è facilitata da Mercurio, mentre la Luna vi dona un'eloquenza poetica. Progetti lavorativi si concretizzano, ideale per chi svolge libera professione. Generosità e benessere familiare sono importanti.



Giornata equilibrata per Scorpioni, con Venere e Saturno in aspetto positivo. Leggere negatività tra Sole-Mercurio dal Leone. Buona forma fisica e opportunità per piaceri culturali. Amore: serate romantiche per i giovani innamorati. Lavoro: impegno costante, ma ben gestito. Denaro: attenzione alle spese se nati nella terza decade.



Giornata favorevole grazie al Sole nel Leone, ampliate interessi sportivi e culturali. In amore, relazioni consolidate proseguono positivamente, ma nuove relazioni richiedono impegno emotivo. Sul lavoro, monitorate manovre decisionali e gestite facilmente le incombenze quotidiane. Possibilità di spese generose.



Dal segno amico della Vergine, Venere vi promette una giornata positiva per arricchire il vostro patrimonio intellettuale. Urano e Luna vi aiuteranno a prendere decisioni brillanti in famiglia e a creare una connessione profonda con il partner. Nuovi orizzonti si aprono nel lavoro, mentre le finanze oggi vi sorridono.



Saturno, pianeta della logica e della razionalità, vi favorisce se nati nella seconda decade. Approfittate della vostra capacità di valutare ogni situazione con serietà e impegno. In amore, equilibrio e comprensione sono la chiave. nel lavoro, lungimiranza e coerenza porteranno a risultati strepitosi. Attenzione nelle finanze, evitare spese spensierate.



La congiunzione di Giove in Gemelli e Venere in Vergine può influenzare le vostre emozioni; gestirete una complicata questione familiare. In amore, Plutone e la Luna portano equilibrio, Saturno e Nettuno portano fortuna. Nel lavoro, precisione e intuito per buone prospettive future. Finanziariamente, cogliete le opportunità di fortuna.