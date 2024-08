Oroscopo del 9 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Ai nastri di partenza una nuova giornata: sarà da ricordare? Lavoro, amore e finanze porteranno a svolte inattese? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 9 agosto.

Il mese di agosto vi dona una maggiore energia e chiarezza mentale. Amicizie e famiglia in primo piano. Nel lavoro, completate gli incarichi con calma. In amore, sottolineate gli aspetti passionali. Finanze favorevoli, godetevi la giornata.



Giornata che si apre con attenzione alle questioni familiari, soprattutto per i nati tra il 21 aprile e il 3 maggio. Accettate le differenze nel rapporto di coppia e godetevi la sintonia grazie a Urano. Fate attenzione alle spese ed evitate il lusso eccessivo, scegliendo la qualità. Siate prudenti nei vostri investimenti.



Plutone e Sole collaborano e vi sentirete leggeri e rivitalizzati.

La vostra sensibilità è amplificata, aiutandovi a comprendere i desideri del partner e a rafforzare il legame amoroso. Giove nel vostro segno promette buone entrate, ma attenzione alle spese e ai rischi finanziari.



Oggi godrete di un'armoniosa giornata con Mercurio e Venere che vi favoriscono. In amore la Luna potrebbe creare qualche dissonanza nella comunicazione con il partner, ma con calma e delicatezza riuscirete a superare ogni ostacolo. Mercurio vi protegge, consentendovi di essere generosi con la famiglia e gli amici più cari. Questo vale soprattutto per coloro nati nella prima decade.



Il Leone brilla con il Sole e Giove, ma Urano porta qualche sfida familiare. Amore intenso ed erotico per i nati dal 4 al 12 agosto. In cucina o al lavoro, la vostra magnificenza brilla. Attenzione alle spese pazze, il lusso vi attira, non cedete.



Avete il desiderio di relax e pace e sarete soddisfatti dalla famiglia. Venere nel vostro segno porta soddisfazioni emotive in amore. L'iniziativa e l'ambizione vi portano a risultati straordinari in ambito lavorativo Oggi sarete generosi e predisposti a pagare per gli altri, dimostrando la vostra tipica generosità e ricchezza d'animo.



Il culmine del mese porta fortuna con la Luna nel vostro segno, migliorando i rapporti relazionali. Plutone vi spinge a comunicare chiaramente nell'amore, mentre il lavoro artistico vi valorizza. Gestione economica equilibrata.



La giornata avrà alcuni contrattempi, ma la vostra capacità di risolvere i problemi sarà vincente. In amore, emozioni contrastanti vi coinvolgono in una nuova relazione. Creatività e talento emergono sul lavoro. Attenzione alle spese, mantenete stabilità finanziaria.



Giornata estiva con stanchezza mentale, l'oroscopo vi consiglia di dedicarvi al benessere personale. Plutone promette intesa amorosa, attenzione a non pretendere troppo. Giove favorisce il vostro talento ma attenzione alle spese extra. Siate cauti e moderati nei progetti finanziari.



Venere e Mercurio vi guidano verso successi luminosi, nonostante la Luna bilanciata possa creare imprevisti familiari. Amore romantico e successo erotico per la terza decade. Oggi potete permettervi di essere generosi con i vostri cari. La configurazione astrale vi permette di gestire il denaro con tranquillità.



Giornata estiva piena di energie positive, socialmente vivace, vi sentirete amati e ricambiati, specie se nati nella prima e terza decade. Per i single, occasioni romantiche da non lasciarsi sfuggire. Attenzione alle spese, evitate eccessi in locali di tendenza, essere cauti potrebbe evitare rimpianti futuri.



Venere e Saturno favoriscono il benessere fisico ed emotivo, mentre Plutone e Nettuno ampliano le vostre ambizioni. Priorità al recupero di energie con attività fisica e ritagli di intimità di coppia. Cautela con le finanze, evitando spese eccessive.