Oroscopo per tutti i segni, le previsioni dell’8 agosto

Tutto pronto per il via ad una nuova giornata: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e finanze saranno benevoli? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo dell'8 agosto.



Il Sole brilla su di voi del segno dell'Ariete, portando amore e dedizione.

La Luna vi spinge a socializzare per nuove opportunità. Con Giove, tentate la fortuna! Mettete in gioco la vostra energia!



Transiti planetari positivi con qualche eccezione dovuta ai pianeti in Leone. Urano favorisce i sentimenti, mentre Plutone potrebbe portare gelosia. Il Toro è affascinato dal cinema e dall'arte. Fate attenzione alle spese durante le vacanze, nonostante le tasche piene. Evitate acquisti folli e tenete i piedi per terra.



Vi sorregge uno spirito fresco e vivace grazie al Sole. La Luna vi dona una giornata soddisfacente, piena di successo e prosperità. Trionfano le avventure erotiche per tutti i gemellini e le gemelline nati tra 29 maggio e 5 giugno. Se siete in coppia, siate tolleranti e lasciate spazio al partner. I nati nella seconda decade potrebbero tentare la fortuna godendo del supporto degli astri.



La danza dei pianeti oggi vi favorisce con particolare attenzione alla vita familiare. Nettuno promette rara fusione emotiva. Creatività e cinema per il Cancro, con Luna e Venere come madrine. Astri favorevoli per tentare la fortuna soprattutto per i nati nell'ultima decade. Urano in Toro vi sostiene intensamente.



Leggera instabilità astrale estiva. Plutone e Urano creano contrasti. Famiglia e patrimonio in primo piano per i nati nella seconda decade leonina. Il Sole vi favorisce, vivete intensamente il rapporto amorevole. Attenzione alle spese e alla gestione economica, evitate gli eccessi soprattutto se nati nella terza decade.



Agosto si apre con una congiunzione di Venere e Mercurio nel vostro segno zodiacale, preparatevi a vivere giorni intensi. Grazie all'armonia planetaria, potrete conquistare cuori in modo irresistibile. Con Urano favorevole al vostro segno, tentate la sorte, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Sfruttate al meglio l'energia cosmica a vostro favore e godetevi un mese pieno di opportunità!



Beneficiate dell'influenza positiva di Giove e del Sole, che portano armonia e gioia nella vostra giornata. La vita familiare si risolve da complicazioni passate. In amore, cercate la completezza senza rinunciare alle limitazioni necessarie. Oggi la fortuna è dalla vostra parte.



Mercurio e Venere vi assistono. L'oroscopo vi promette beneficio e positività, con influenze favorevoli. Urano e Plutone vi richiamano all'attenzione sulla famiglia. Concentratevi sulle relazioni e il lavoro creativo. Evitate rischi finanziari.



Astrologia positiva per il Sagittario: Marte e Saturno ostili ma favorevoli a casa e famiglia. Amore in arrivo con inviti e feste. Luna promette colpi di fulmine per la terza decade. Siate prudenti con le finanze a causa di Mercurio e Giove contrari.



Emozioni positive grazie a Venere e Mercurio. Rapporti familiari sereni, specialmente per chi è nato tra il 5 e il 12 gennaio. In amore, momento di intesa e soddisfazioni, nel lavoro, disciplina e curiosità vincenti. Spese extra da evitare.



Una giornata estiva positiva con influenze astrali favorevoli. L'amore sarà positivio con la vostra dolce metà ma attenzione alla gelosia. Nel lavoro, collegamenti sociali importanti per gli Aquario. Possibilità di successo finanziario grazie a Luna e Giove.



Il segno dei Pesci si prepara per festività del Ferragosto con benefico influsso di Urano e Venere. Momenti romantici e fiabeschi in amore. Attenzione evitate rischi economici.