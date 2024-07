Oroscopo del 26 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Al via una nuova giornata: le stelle oggi ti sorrideranno? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

E si ricomincia con una nuova giornata! Oggi gli astri saranno dalla tua parte? Lavoro, amore e finanze riserveranno piacevoli e inattese novità? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 26 luglio.

ARIETE L’oroscopo di oggi annuncia un periodo di grande energia e positività per il vostro segno. Le stelle vi sorridono in amore, con promesse di successo e felicità. Siate pronti a vivere momenti intensi e appassionati. Se siete single, potreste incontrare qualcuno di speciale che saprà conquistarvi. Oggi sarete particolarmente energici e positivi in ufficio, trasmettendo allegria e gioia ai vostri colleghi. Grazie alla vostra capacità di gestire con equilibrio e saggezza le questioni finanziarie, riuscirete a risolvere eventuali problemi legati al denaro in modo efficace.

TORO L'ingresso di Mercurio in Vergine annuncia un cambiamento favorevole. I taurini della prima decade saranno i primi a beneficiarne, con intuizione e capacità percettive in primo piano. Perfetto comfort affettivo condiviso con la persona amata, regalando un momento intimo ed emozionante. Vittoria facile per i nati nella seconda decade, giocando con equilibrio e rispetto. Discreti introiti frutto del duro lavoro richiedono oculatezza nell'investimento, soprattutto per i nati nella prima decade. Sfruttate al meglio le opportunità!

GEMELLI Il nuovo giorno d’estate porta a sciogliere nodi nelle amicizie. Plutone vi supporta nell'analizzare pro e contro e trovare soluzioni vincenti. Nettuno, però, vi mette alla prova con l’autorità familiare, soprattutto se nati dal 15 al 20 giugno. Il partner vi aiuta ad affrontare situazioni complicate in famiglia, anche se il cielo potrebbe essere birichino per i gemelli della seconda e terza decade. Cambiamenti lavorativi positivi si prospettano, specialmente per i liberi professionisti nati a giugno. Una questione familiare legata ai beni richiede attenzione e risoluzione burocratica. Concentratevi per concludere positivamente nel pomeriggio.

CANCRO La vostra giornata si preannuncia piena di situazioni divertenti grazie alla vostra ironia e adattabilità. Saturno - Nettuno in Pesci vi suggerisce avventure, soprattutto se il compleanno è tra l'11 e il 18 luglio. Seri e organizzati, date il massimo sul lavoro senza preoccuparvi delle chiacchiere. Mercurio vi indica un investimento vantaggioso, da valutare attentamente soprattutto se nati nella prima decade.

LEONE L'oroscopo di oggi predice una giornata favorevole per i nati sotto il segno del Leone, grazie all'aspetto positivo di Venere e Mercurio. Il Sole vi rende intraprendenti e pieni di iniziative, creando un clima di armonia e divertimento con il partner. Giove vi aiuta ad affrontare le sfide lavorative con facilità e a ottenere riconoscimenti dagli altri colleghi. Nonostante qualche imprevisto, riuscirete a gestire le spese in modo oculato grazie all'aiuto dei pianeti favorevoli.

VERGINE L'astro Mercurio vi rende attenti e lucidi, pronti a cogliere ogni dettaglio con precisione. Con Mercurio in congiunzione, mostrate delicatezza verso il partner, favorendo unioni stabili o incontri improvvisati. Il vostro impegno e la vostra energia vi portano a risultati brillanti, soprattutto se festeggiate il compleanno tra il 24 agosto e il 9 settembre. Gestite le spese con equilibrio, riuscendo a ripianare ogni debito e affrontare imprevisti con serenità.

BILANCIA La giornata si alleggerisce con Venere positivo dal Leone e Mercurio in Vergine. Vitalità e entusiasmo crescono, soprattutto per la terza decade. In amore, Venere sorride ai nati nella seconda e terza decade del Leone. Lavoro eccellente per chi festeggia il compleanno dal 16 al 22 ottobre. Questioni finanziarie da risolvere.

SCORPIONE Nella vostra stagione preferita combinazione tra piaceri e lavoro domestico, Mercurio benefico in Vergine vi aiuta a concludere faccende e a dedicarvi allo svago. In amore, weekend speciale per coppie stabili, fascino romantico se nati dal 12 al 20 novembre. Al lavoro, lungimiranza e intuito per prevenire complicazioni, soprattutto per nati in ottobre. Nella gestione del denaro, attenzione e possibilità di operazioni finanziarie positive, specialmente per nati dal 17 al 22 novembre.

SAGITTARIO In evidenza il Sole, portatore di novità ed energia positiva. Atmosfera familiare gioiosa e leggera. Passione accesa in amore grazie ai valori Fuoco. Mercurio in Vergine porta dichiarazioni e decisioni istintive. Venere dà consigli prudenti. Successo e apprezzamenti sul lavoro. Tasche piene, relax e prospettive positive.

CAPRICORNO In questa giornata di luglio, Saturno e Nettuno sollevano le vostre aspettative. L'entrata di Mercurio in Vergine porta empatia e socialità. Saturno favorisce l'intimità e il desiderio di compenetrazione spirituale in amore. Lavorate in equipe per valorizzare talenti. Non concentratevi solo sul denaro, ma coltivate altre qualità.

ACQUARIO La presenza benefica di Saturno nei Pesci vi guida verso scelte razionali e soddisfazioni personali. Risolvete conflitti familiari con imparzialità. In amore, Venere in Leone vi spinge verso nuove conquiste. Sul lavoro, difendete la giustizia con fermezza. Attenzione alle finanze, evitate spese eccessive.

PESCI Oggi Mercurio entra nella Vergine portando seccature per i nati a febbraio, ma la giornata si risolve in serenità tra amici. In amore, conquiste audaci previste dalle 20. Sul lavoro, Nettuno porta miglioramenti prestazionali, specie per i compleanni di marzo. Finanziariamente, attenzione richiesta per i nati a febbraio.