Oroscopo del 23 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Al via una nuova giornata: le stelle ti sorrideranno? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Si ricomincia con una nuova giornata: oggi gli astri saranno dalla tua parte? Lavoro, amore e finanze proporranno piacevoli novità? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 23 luglio.

ARIETE La vostra vitalità viene supportata positivamente dal Sole e da Giove, soprattutto se il vostro compleanno cade nella prima e seconda decade. Tuttavia, potreste avere qualche problema con gli amici a causa di una situazione non chiara, risolvibile grazie all'aiuto di una persona esterna.

TORO Giornata con piccole complicazioni pratiche risolte abilmente grazie a Urano. Attenzione agli eccessi alimentari per la seconda decade. In amore, coltivate interessi comuni per una connessione profonda. Al lavoro, mantenete l'ordine e siate soddisfatti. Momento favorevole per la fortuna finanziaria.

GEMELLI Giornata positiva con Sole e Venere, buoni contatti sociali e familiari. Nell'amore, Nettuno causa indecisione ma Venere favorisce le decisioni. Lavoro produttivo per professioni creative. Attenzione alle spese superflue, specialmente per chi è nato nei primi dieci giorni di giugno.

CANCRO Una giornata positiva si prospetta nel vostro orizzonte astrologico. Urano vi offre lucidità, specialmente se siete nati nella prima decade. Amore intenso grazie a Nettuno per la terza decade, lavoro fruttuoso con Urano nel Toro, attenzione alle finanze con Giove.

LEONE La giornata si prospetta fortunata grazie al Sole nel vostro segno, amplificando magnanimità e piaceri. In amore, Giove vi guida verso obiettivi affettivi e oggi è facile parlare di progetti di coppia. Sul lavoro, Plutone e Urano vi rendono esigenti e distratti. Attenzione alle spese eccessive.

VERGINE Moti astrali favorevoli in questa giornata estiva. Tranquillità familiare, con Urano che porta allegria nel clan. In amore, attenzione a un lieve malinteso con il partner ma si risolverà con dolcezza. Lavoro creativo e condiviso grazie al Sole. Finanze in crescita grazie a Mercurio.

BILANCIA Giornata favorevole grazie alla Luna in Aquario e a Mercurio nel Leone. Attrai attenzioni positive e nuove conoscenze. Amore autentico con compagno/a, completa dedizione. Buone prestazioni lavorative e scelte finanziarie accurate. Decadente potrebbe aver lievi problemi familiari.

SCORPIONE Una giornata di attesa per eventi positivi in arrivo. Priorità alla pianificazione. Famiglia: presenza importante per scorpioni di novembre. Luna, Plutone, Mercurio, Venere portano complicazioni. In amore, sfide e serate speciali per compleanni dal 26 ottobre al 5 novembre. Lavoro: impegni extra da gestire con pazienza. Denaro: abilità nel gestire le finanze porta a grandi vantaggi.

SAGITTARIO Oggi, mostrate la vostra vivace socialità e desiderio di divertirvi. Venere e Mercurio nel Leone vi ispirano a promuovere iniziative con gli amici. Sport acquatici consigliati da Marte, amore intenso per i nati a novembre, flirt disimpegnato per quelli di dicembre. Trattative sul lavoro promettenti. Focus sul risparmio.

CAPRICORNO Con Saturno al vostro fianco, la vostra intelligenza e lucidità crescono. Siete preparati, ottimi consiglieri. In amore, chiarite eventuali equivoci. Sul lavoro, esprimete al meglio le vostre capacità. Non abbiate timore di spendere.

ACQUARIO Entusiasmanti nuovi amori in arrivo, Luna porta emozione, Urano mette alla prova la libertà. Posizione di Saturno promette promozioni nel lavoro, nuova tecnica per il successo. Evitate rischi finanziari con Sole, Mercurio e Urano.

PESCI Una giornata frenetica con Marte contrario, festeggiati compleanni dal 24 al 28 febbraio. In amore, sensibilità e pianificazione di viaggi con il partner sono chiave. Creatività in lavoro, Urano Toro supporta le mosse per nuove espressioni. Luna favorevole per tentare la fortuna al gioco, soprattutto per chi è nato nelle ultime due decadi.