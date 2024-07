Oroscopo del 15 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Una nuova settimana è appena cominciata insieme ad una nuova giornata: le stelle ti saranno benevole? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Si parte di nuovo con un'altra giornata: sarà densa di avvenimenti interessanti? Lavoro, amore e finanze prospettano sorprese gradevoli? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 15 luglio.

ARIETE Sotto l'influenza di brillanti valori Fuoco, i nativi dell’Ariete si preparano a raggiungere traguardi importanti. In questo momento, si avverte maggiormente la passione nelle relazioni. Grandi aspettative sono poste su intese profonde, soprattutto per chi festeggia il compleanno tra il 23 marzo e il 2 aprile. Oggi si prospettano successi significativi, grazie a Urano e Marte favorevoli. Ci sono opportunità di crescita e avanzamento, soprattutto per chi è nato ad aprile. Urano vi assiste in modo deciso e fortunato, facilitando il raggiungimento di traguardi prestigiosi. Approfittate di questa fase favorevole, soprattutto se nati nella terza decade.

TORO I transiti planetari promettono una giornata produttiva per voi, cari Toro. Un cielo positivo vi accompagna grazie alla vostra natura pratica e operosa. Oggi siate cauti e ascoltate il vostro partner. Alcuni progetti di coppia potrebbero essere temporaneamente "congelati". Se siete autonomi, seguite le strade che meglio si adattano alle vostre abilità. Prese di posizione nette influenzeranno positivamente le vostre future iniziative professionali. Siate risoluti e maturi, soprattutto se festeggiate tra il 15 e il 20 maggio. Al momento non avete problemi finanziari, potreste considerare un investimento immobiliare, soprattutto se nati nella seconda decade.

GEMELLI Con Giove, Venere, Mercurio tutti favorevoli, si prospetta una giornata carica di risultati e successi. Tuttavia, Saturno e Nettuno invitano a riflettere e agire con saggezza. Mercurio vi rende comprensivi col partner, mentre Plutone vi rende flessibili, consentendo di superare eventuali divergenze. Saturno potrebbe mettere ostacoli pratici o decisioni difficili, ma con determinazione e il sostegno di Urano, il Sole, Venere e Giove, potrete superarli. Attenzione agli eccessi e alle imprudenze, evitate di spendere denaro in modo sconsiderato.

CANCRO Oggi la vostra mente è concentrata sulla famiglia, usando intuito e genialità per risolvere situazioni spiacevoli. Energia inaspettata da investire nelle questioni pratiche. Capire e concedere spazio all'altro rafforza il legame. Risolvere malintesi e ripristinare fiducia è essenziale, soprattutto per relazioni recenti. Dolcezza, apertura e adattabilità ristabiliscono l'equilibrio. Marte e Urano vi aprono nuove opportunità lavorative. Valutate con attenzione proposte professionali e chiedete consigli a colleghi esperti. Chiedete consigli a un amico del settore finanziario per investire il vostro risparmio in modo saggio. È il momento di decidere come far fruttare i vostri soldi.

LEONE Oggi Venere e Mercurio portano piacere e divertimento. Venere in congiunzione vi promette incontri passionali e momenti di piacere, specialmente in vacanza o festeggiando il compleanno nella prima e terza decade. Mercurio porta fortuna nel lavoro, con cambiamenti positivi che migliorano la vostra posizione, soprattutto se nati tra il 14 e il 20 agosto. Marte vi consiglia di evitare spese eccessive, accantonate i lussi e le spese pazze, soprattutto se nati nella seconda decade.

VERGINE La promessa dei transiti di questo nuovo giorno d’estate è discreta, con qualche piccola contrarietà da Saturno e Nettuno ostili. Marte e Urano vi sorreggono, soprattutto se nati nella seconda e terza decade. Sentite la necessità di ricreare sintonia e complicità con la persona amata oppure incontrare qualcuno di irresistibile. Prendete decisioni importanti con attenzione, rimanendo in posizione strategica. Dimostrate generosità con un regalo speciale, riflettendo lo spirito selettivo che vi contraddistingue.

BILANCIA L'oroscopo giornaliero odierno promette belle sorprese per voi della Bilancia! La vostra relazione potrebbe essere leggermente burrascosa a causa di momenti di incomunicabilità, ma mostrando maturità potrete superare eventuali piccoli conflitti. Sia che lavoriate dipendenti o come imprenditori, l'oroscopo predice opportunità di successo e scelte importanti da prendere. Evitate di essere troppo rigidi con le spese familiari e allentate un po' la presa sulla vostra borsa.

SCORPIONE Il Sole splendente in Cancro vi regala entusiasmo e fermezza. Altri pianeti in angolature sfavorevoli possono causare piccoli disturbi fisici, specialmente nell'intestino e nell'apparato urogenitale. La Luna illumina il vostro cammino, ma è meglio rinviare i progetti di coppia per valutare attentamente le eventuali sfide. Cambiamenti ai vertici aziendali non vi riguardano direttamente. Evitate il Lotto, aspettate qualche giorno per nuove opportunità e diversificate le vostre scelte.

SAGITTARIO Il transito positivo nei vostri segni continua a portarvi successo in ogni ambito della vostra vita. Plutone e il team Venere - Mercurio promettono grandi risultati, ma ricordate di essere realisti nelle vostre richieste. Il vostro slancio passionale raggiunge livelli altissimi. Modera la tua foga amorosa e vedrai risultati sorprendenti. Plutone e Mercurio portano cambiamenti positivi sul fronte lavorativo. Preparatevi a ottime opportunità e successi professionali. Siate generosi con la vostra famiglia e utilizzate i soldi per esperienze benefiche, come organizzare viaggi per parenti lontani.

CAPRICORNO L'oroscopo di oggi vi invita a fare affidamento sulla vostra razionalità per affrontare le fluttuazioni astrali estive. È importante comunicare e confrontarsi nel rapporto di coppia, soprattutto per coloro nati dal 14 al 20 gennaio. Piccoli imprevisti potrebbero rallentare la vostra giornata in ufficio, ma con determinazione li supererete facilmente. Concentratevi sul vostro benessere, senza preoccuparvi troppo del risparmio, soprattutto se appartenete all'ultima decade del segno.

ACQUARIO L'oroscopo giornaliero prevede una giornata in salita, ma niente di preoccupante. Giove benefico vi darà sostegno nell'aiutare un amico bisognoso, soprattutto per la prima decade. Risolvete incomprensioni con il partner, mostrandogli attenzione. Saturno vi offre equilibrio, nonostante contrasti da Mercurio e Venere. Affrontate richieste lavorative con garbo e diplomazia, non lasciandovi influenzare da prepotenze. Investite saggiamente il denaro risparmiato, seguendo consigli di esperti per un futuro prospero.

PESCI Oggi, i transiti planetari possono portare un po' di complicazioni, ma il vostro spirito indomito vi aiuterà a superarle. Urano e il Sole portano varietà nelle relazioni sentimentali per coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella. Un clima di incertezza vi fa sospendere il giudizio su una persona che vi interessa. Vi aspetta una sfida che vi metterà alla prova. Il vostro carattere intuitivo vi guiderà nelle situazioni stressanti in ufficio. Oggi è il momento di diversificare le vostre opportunità di investimento e gestire le vostre finanze con attenzione. Siete abili risparmiatori e sapete come far fruttare il vostro denaro.