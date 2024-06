Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 giugno segno per segno

Al via una nuova giornata: gli astri saranno dalla tua parte? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Si parte con una nuova giornata: cos'hanno in programma le stelle? Lavoro, amore e finanze ti stupiranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 28 giugno.

ARIETE Luna romantica illumina il vostro giorno, esprimendo il lato creativo e geniale del vostro segno. Amore: comunicazione risolta e passionalità vincente. Lavoro: posizioni di primo piano raggiungibili con rinunce. Denaro: fortuna accompagna scelte audaci.

TORO Oggi promette transiti positivi con Urano nel segno, nonostante ostacoli da Plutone. Saturno e Mercurio offrono risorse razionali. Sole, Venere e Nettuno potenziano creatività e intelligenza. In amore, possibilità di nuovi incontri. Al lavoro, attenzione alla concorrenza. Nelle finanze, opportunità uniche.

GEMELLI Il vostro fascino e benessere in crescita grazie all'azione di Marte, Venere e Giove nel vostro segno dei Gemelli. Approfittate di questo momento positivo per cementare rapporti affettivi, distinguervi nel lavoro e stare attenti nelle decisioni finanziarie.

CANCRO Oggi la Luna in Ariete vi rende stanchi e infiacchiti, ma Saturno vi dà forza per affrontare le sfide. Nati in giugno, preparatevi a superare ostacoli. Amore: seduzione potente con Marte e Nettuno. Lavoro artistico favorito da Giove e Urano. Denaro: investimenti prudenti, consulenza consigliata.

LEONE Giornata di fine giugno con Luna in Ariete e Giove nei Gemelli, promette gioia nonostante le sfide da affrontare. Marte-Urano consigliano prudenza nelle parole. Amore, lavoro e denaro vedono opportunità di crescita, evitando eccessi e mantenendo la serenità.

VERGINE Marte vi sostiene nel lavoro e nell'intimità, favorisce la serenità familiare. Attenzione alle tensioni date da Saturno, Nettuno e Giove. In amore, condivisione e stabilità sono le chiavi. Al lavoro, mostrate determinazione; nelle finanze, cautela e moderazione.

BILANCIA Una giornata di gratificazioni e disinvoltura in ogni campo, salute e bellezza in primo piano. In amore, corteggiamenti fortunati grazie a Giove e Plutone, fascino irresistibile anche per i single. Lavoro con alti e bassi, ma equilibrio e intesa rimarranno vostri punti di forza. Buoni influssi economici per le Bilance di settembre.

SCORPIONE Oggi, Scorpione, con Plutone a vostro favore e Luna nel neutro Ariete, mostrerete una resistenza straordinaria. In amore, Venere nel Cancro vi renderà dolci e pratici, favorendo il partner. Nel lavoro, dimostrerete impegno e slancio con Saturno in Pesci.

SAGITTARIO I valori congeniali di Aria e Fuoco influenzano positivamente il vostro giorno, grazie a Plutone in Aquario che vi dona energia. Sotto la Luna in Ariete, mostrate generosità ed espansione. Sole e Venere vi rendono frizzanti, ideali per battute spiritose. Amore: Curate il legame, superate ostacoli comunicativi. Lavoro: Plutone favorisce l'ascesa, soprattutto se nati a novembre. Denaro: Luna rende fortunati al gioco.

CAPRICORNO Oggi avrete qualche difficoltà da affrontare, soprattutto in ambito familiare e patrimoniale a causa di eventi improvvisi. Meglio evitare decisioni definitive e mantenere un comportamento impeccabile. In amore, si prospetta una relazione appassionante ma prudente. Sul lavoro, progressi in vista. Evitate spese inutili.

ACQUARIO Il dinamico duo Luna-Giove vi sostiene oggi, con entusiasmo e coerenza. Plutone vi aiuta nelle scelte familiari. In amore, piccoli contrattempi pratici, ma siate dolci. Sul lavoro, diplomazia e pacatezza vi premiano. Finanziariamente abili e gestite bene le situazioni economiche familiari.

PESCI Pianeti favorevoli in giugno per approfondire rapporti familiari e amichevoli, ma richiedono pazienza nei progetti. Amore intenso per coppie consolidate, fortuna in single. Lavoro: piccola discussione con il capo, successo futuro. Soldi: Urano aiuta la gestione economica.