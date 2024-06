Oroscopo del 26 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Al via una nuova giornata: le stelle saranno benevole? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Si parte con una nuova giornata: gli astri ti sorrideranno? Lavoro, amore e finanze saranno favorevoli? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 26 giugno.

ARIETE Giornata di fine giugno luminosa con Giove alleato dei Gemelli, rivoluzionate le amicizie con intelligenza. In amore, delicatezza e trasparenza per chi festeggia il compleanno tra il 22 e il 29 marzo. Giove promuove progressi lavorativi, sfruttate le opportunità finanziarie nel gioco.

TORO Oggi è la vostra giornata fortunata, con Venere e Saturno a favore. Plutone porta sfide solo per chi è nato tra il 21 e il 27 aprile. In amore, potrebbe esserci un nuovo incontro speciale. Sul lavoro, approfittate della nuova posizione offerta da Saturno. Le finanze sono positive grazie a Urano.

GEMELLI Giove e Plutone vi donano energia e curiosità per nuove opportunità estive. Amore: abbracciate emozioni e apritevi completamente. Lavoro: organizzate una pausa rilassante. Denaro: ascoltate un consiglio amico per un investimento fruttuoso.

CANCRO Giornata fortunata, con Luna nei Pesci a darvi energia positiva. Amore da coltivare con Urano nel Toro; lavoro produttivo con Giove, Urano e Marte. Consigli finanziari prudenti da Mercurio. Buoni investimenti solo dopo attenta valutazione.

LEONE La vostra giornata sarà illuminata da pianeti positivi, anche se Marte e Urano creano ostacoli nel Toro e Plutone disturba dall’Aquario. Amore: Incontri fortunati grazie a Giove e Venere. Lavoro: Preparate mosse strategiche con prudenza. Denaro: coltivate passioni e nuove prospettive.

VERGINE Giornata di buon auspicio grazie a Venere, Sole e Mercurio nel Cancro. Mercurio, triplo beneficio, accompagna con curiosità e allegria. Amore in crescita con Urano e Marte per compleanni a fine agosto. Lavoro costante e pause necessarie. Fortuna nei consigli e nella disponibilità. Buona giornata!

BILANCIA Plutone e Giove sono i vostri alleati zodiacali, portatori di positività e favore. Un periodo di abbondanza e crescita vi attende, con rinnovati legami amorosi e successi lavorativi. Ricordate: la vera ricchezza è nell'apprezzare ciò che si ha.

SCORPIONE Molti astri sono favorevoli, eccetto Plutone, Marte e Urano. Il caldo potrebbe confondere e far perdere l'umorismo. Attenzione ai figli, agli esami, ai rapporti sociali e alle occasioni economiche. Nettuno valorizza l'esperienza spirituale: Giocate le vostre carte in amore. Pazienza e pacatezza vi proteggono dagli imprevisti. Gestite saggiamente le questioni finanziarie di famiglia.

SAGITTARIO Plutone in Acquario promette un futuro radioso per gli nati nella prima decade. Approfittate di questo periodo per pianificare una ricorrenza familiare con entusiasmo. In amore, legame forte e novità in arrivo. Al lavoro, concludete impegni. Bilanciate i valori materiali con la famiglia.

CAPRICORNO Le dolci sfumature lunari si riflettono nei Pesci, invitandovi ad essere più empatici e autentici. In amore, un fascino smagliante vi apre nuove porte, nell'affiatamento e nell'equilibrio. In ufficio, calcolate con cura le mosse, con la fortuna sempre al vostro fianco.

ACQUARIO Una giornata di equilibrio e trasformazioni in amore e lavoro, con l'aiuto celeste della Luna, Nettuno e Saturno. Mettete in campo la vostra saggezza e lungimiranza per fare scelte consapevoli e incontrare nuove persone. Saggezza e determinazione per risolvere questioni finanziarie.

PESCI In arrivo solide basi per il successo grazie a Saturno in Pesci, soprattutto per la seconda decade. In amore, la sfida vi stimola mentre Urano nel Toro vi invita alla serenità. Riflettete sul lavoro e affidatevi a Saturno per le decisioni finanziarie migliori.