Oroscopo del 18 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Tutto pronto per iniziare una nuova giornata: le stelle ti sorrideranno? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Cosa propongono le stelle per te in vista di questa giornata? Lavoro, amore e finanze saranno ricchi di eventi soddisfacenti? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 18 giugno.

ARIETE Giornata armoniosa per gli Arieti, con Venere e pianeti nelle vostre corde. Attenzione all'umore altalenante, specialmente per chi compie gli anni dal 27 al 30 marzo. Amore: seconda decade ricca di successi. Lavoro: Plutone, Marte e Sole vi aiutano nello studio. Denaro: The regime riflette il vostro stato d'animo.

TORO Venere dona luce alla bellezza dei nati in Cancro, mentre Marte e Urano portano socievolezza e umorismo ai nati in Toro. In amore, organizzare una gita rinnova la coppia. Plutone allontana dissapori, Nettuno dona energia. Astrologia rivelatrice per i nati dal 16 al 20 maggio. Per gli studenti, Urano offre supporto per gli esami. Una pausa finanziaria consigliata. Serie tv rilassante consigliata.

GEMELLI Metà giugno favorevole per voi Gemelli, grazie a Marte e Plutone. Attenti a non esporsi troppo al sole. Amore soddisfacente grazie a Giove, progetti lavorativi con successo grazie a Giove. Capaci di esprimervi con precisione grazie a Giove. Finanze da gestire con attenzione.

CANCRO La Luna nel segno dello Scorpione vi dà il pieno favore astrale, evitate la disorganizzazione e la mancanza di puntualità. Marte suggerisce cautela nelle attività fisiche. In amore, romanticismo ai massimi livelli per i single. Concentrazione e impegno extra nel lavoro, evitando distrazioni. Nella gestione delle finanze, seguite le suggestioni della serie tv "Mary and George".

LEONE Luna, Sole e Venere influenzano la tua sociabilità e vitalità oggi. Attenzione a non esporre troppo le tue idee. In amore, parla sinceramente per chiarire incertezze e migliorare la relazione. Nel lavoro, approfitta di una spinta positiva per ottenere risultati soddisfacenti. Se sei nato tra il 24 e il 29 luglio, sarai particolarmente favorito.

VERGINE Oggi avrete il supporto di Mercurio e Urano, promotori di buon senso, razionalità e decisione. In amore, settembre trova serenità mentre la seconda decade affronta sfide astrali. Mercurio vi sostiene nello studio, offrendovi protezione durante esami o interrogazioni. Organizzate il vostro tempo per massimizzare i risultati.

BILANCIA Il fascino e l'eloquenza di Giove nei Gemelli, uniti all'intensità di Plutone, vi rendono affascinanti e mondani. Venere potrebbe portare tensioni familiari, ma le amicizie di vecchia data sono sempre un punto di forza. La Luna positiva favorisce l'amore e il desiderio. Giove vi sostiene negli studi, specie per i nati a fine settembre. Relax economico in famiglia con l'opportunità di una serata tv di qualità.

SCORPIONE Ambienti familiari positivi con sostegno emotivo e consigli preziosi, momento favorevole per l'affettività e il benessere fisico. In amore, desiderio di viaggiare con il partner, risoluzione di divergenze e progettazione di una vacanza. Studio e lavoro favoriti, attenzione alle finanze e passioni verso serie tv.

SAGITTARIO Buona forma fisica grazie al cielo radioso. Giornata ideale per lo sport, ottimismo e fortuna. Luna e Plutone favorevoli per amore espansivo. Studio con Plutone vi renderà vincenti. Per chi è interessato allo sport, è il momento ideale per provare nuove attività come la bici, la corsa e l’equitazione.

CAPRICORNO Giornata di relax e contatto con la natura per il Capricorno. Buona forma fisica e armonia emotiva favoriscono incontri familiari e relazioni profonde. Nel lavoro, organizzazione e concentrazione portano successo. Finanziariamente, attenzione alle spese.

ACQUARIO Urano tocca i nati dal 12 al 19 febbraio con Plutone-Giove a proteggerli. Il Sole nei Gemelli rende la giornata vivace e lieta. In amore consolidate il legame con intesa passionale. Lavoro stimolante con il Sole nei Gemelli. Finanze stabili, godetevi il momento.

PESCI Il segno dei Pesci è guidato dalla sensibilità e dall'affetto profondo. In amore, il fascino e la gentilezza li rendono irresistibili. Al lavoro, la concentrazione e la memoria saranno cruciali per ottenere successo. Denaro: attenzione alle spese superflue.