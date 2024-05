Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 29 maggio

Una nuova giornata è iniziata: sarà densa di novità per te ed il tuo segno? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Cosa hanno in serbo per te e per il tuo segno le stelle oggi? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 29 maggio.

ARIETE Oggi, la Luna e il Sole, insieme a Giove, Marte, Plutone e Venere, favoriscono il vostro segno zodiacale, portando equilibrio emotivo e spirituale grazie alla famiglia. Venere e Giove vi portano a vivere momenti intensi ma la saggezza vi guida verso una passione basata sulla condivisione, il rispetto e la fedeltà reciproci. La cooperazione regna nel vostro gruppo di lavoro, con una buona concordia e un ottimo coordinamento delle competenze. Siete fortunati al gioco, con tutti i pianeti favorevoli a voi. In particolare, i nati nella prima e nella terza decade sono i più favoriti.

TORO La fine del mese di maggio vi regala un'immensa allegria e agilità mentale grazie a Mercurio nel vostro segno. Coppie felici potrebbero attendere una lieta sorpresa, mentre i single rischiano di conquistare cuori inaccessibili. Ottimismo e successo vi portano in pole position per avanzamenti professionali. Urano vi aiuta a mettere in ordine le vostre finanze, risolvendo questioni economiche in sospeso.

GEMELLI Oggi è una giornata piena di inviti e piaceri che vi permetteranno di distaccarvi dalle preoccupazioni recenti. La Luna e Venere nel vostro segno aprono la vostra mente a nuove prospettive. Se siete nati nella terza decade, potreste colpire al cuore con entusiasmo e voglia di stupire. Usate strumenti sorprendenti per raggiungere i vostri obiettivi amorosi. Con Giove positivo in Gemelli, sarete felici di avere più impegni professionali. Mostrate il vostro valore e dimostrate di essere all’altezza del ruolo assegnato, soprattutto se siete nati nella prima e seconda decade. Grazie alla presenza di molti pianeti favorevoli, potete provare la vostra fortuna al gioco. Il Superenalotto e il calcio potrebbero riservare sorprese inaspettate.

CANCRO Nettuno porta nuova forza interiore, specie per la terza decade. Intelligenza intensa aiuta a correggere mosse azzardate; gestite finanze con giustizia. In amore, libertà per i single e sorprese al gioco. Buona giornata per il lavoro, con astuzia e spirito battagliero. Sole porta buona sorte al gioco, prova fortuna anche al gratta e vinci.

LEONE L'oroscopo giornaliero vi promette una giornata piena di opportunità e promesse, grazie alla posizione di Plutone e di Giove. Per i nati nella prima decade del vostro segno, l'intimità gioiosa sarà una costante. Venere favorisce nuovi incontri appassionati. Sentite forte il richiamo delle emozioni intense. Accumulate crediti per futuri avanzamenti di carriera. Sfruttate al meglio gli strumenti tecnologici, soprattutto se appartenete alla prima decade. Evitate rischi finanziari e mantenete la prudenza nei movimenti economici.

VERGINE Le stelle vi sfidano ma vi guidano verso stimolanti provocazioni. Chi è in coppia gode di benessere e affettività, per i single, meglio attendere la Luna in angolo armonico per scelte amorose. Affrontate colpi di scena con abilità, ottenendo soluzioni impensate grazie a Urano e Mercurio, soprattutto se compleanno a settembre. La voglia di gioco si fa sentire, ma attenzione alle spese. Mercurio vi invoglia a tentare.

BILANCIA Venere nel segno porta influssi positivi per amore, lavoro e denaro. Basta flirt e situazioni volatili, per i nati nella prima decade sarà tempo di affetti seri. Ottobre regala momenti di gaiezza e flirt. Cresce la stima sul lavoro, possibilità di raggiungere posizioni di prestigio con gratificazioni economiche. Iniziative felici per liberi professionisti, investimenti azzeccati e prospettive di guadagno buone. Rischiare e mettersi in gioco porterà successo economico. Aiuto altruista per chi è in difficoltà.

SCORPIONE Il movimento dei transiti di fine maggio porta novità positive. Saturno concretizza mete sentimentali per la seconda decade. Nettuno porta successi inattesi. Segnali di mutamenti dominanti nel futuro, con Nettuno protagonista per chi è nato dal 10 al 15 novembre. Una vacanza con la dolce metà porterà soddisfazione con la giusta spesa.

SAGITTARIO Il calore familiare e la stabilità domestica sono i vostri punti di forza, ma oggi potreste dovervi allontanare temporaneamente per questioni lavorative. Tuttavia, la serata vi regalerà armonia e benessere. Emozioni intense in arrivo, grazie a Saturno che vi spinge a mettervi in gioco e conquistare cuori solitari. Condividete piccoli lussi con la persona speciale. Un viaggio o uno spostamento lavorativo vi stimolerà a organizzare e collaborare con i colleghi. Approfittate del dinamismo e delle benedizioni celesti per ottenere successo. Investite saggiamente per massimizzare i guadagni e pianificate attentamente le vostre finanze per un futuro sicuro.

CAPRICORNO L'oroscopo giornaliero vi annuncia importanti cambiamenti in arrivo, supportati da pianeti influenti come Saturno, Mercurio, Nettuno e Urano. Mostrate tutto il vostro fascino e romanticismo nel corteggiare la persona che vi interessa. È il momento di lasciare da parte la timidezza e conquistare con eleganza. Urano e Saturno vi sostengono, permettendovi di raggiungere il successo nelle vostre iniziative lavorative. Sfruttate la vostra guida per ottenere posizioni di prestigio. Se gli introiti tardano ad arrivare, godetevi le gratificazioni morali e le attestazioni di stima. Le ricompense materiali arriveranno presto.

ACQUARIO L'oroscopo di oggi è caratterizzato da Venere che favorisce il buon umore e la sensibilità. Giove in armonia con Venere regala una gioia di vivere contagiosa. Sarete pronti ad affrontare scelte affettive importanti con entusiasmo e audacia. Il consiglio è di ascoltare il cuore prima di decidere. Se siete liberi professionisti, questo periodo vi porterà soddisfazioni e vi spingerà a progettare per il futuro. Nonostante disponiate di più risorse, evitate spese superflue per mantenere un equilibrio finanziario.

PESCI Oggi, le previsioni planetarie sono serene con Giove in disarmonia. Prestate attenzione alla vostra salute generale. Pesci, siate cauti nelle relazioni, Saturno vi dona intelligenza emotiva. In coppia, apprezzate i valori stabili del Toro. Urano vi sostiene per progetti concreti, specialmente se nati a febbraio. Limitate le spese e gli acquisti impulsivi.