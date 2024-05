Oroscopo del 15 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Una nuova giornata sta per cominciare. Arriveranno notizie positive? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Quella odierna sarà una giornata ricca di novità interessanti? Lavoro, amore e finanze saranno dalla tua parte? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 15 maggio.

ARIETE Oggi i nati sotto questo segno devono essere chiari con familiari e amici, navigando alti e bassi con tranquillità ed interessi culturali. Marte vi spinge a ascoltare le emozioni del cuore, senza razionalità. Date spazio alle richieste emotive. Organizzate il lavoro con precisione grazie al Sole positivo. La programmazione è essenziale per un risultato efficiente. Saturno porta buoni afflussi di denaro, ma evitate sprechi per aumentare i guadagni.

TORO L'oroscopo di oggi vi regala un clima positivo grazie a Saturno in Pesci. In famiglia, vi sentirete più vicini e coinvolti, specialmente se nati nella seconda decade. Venere, Urano e Nettuno rendono i vostri sentimenti intensi e romantici. Plutone potrebbe creare qualche ostacolo sul lavoro, soprattutto per chi è nato ad aprile. Restate pazienti e non lasciatevi scoraggiare. Oggi è il momento di provare la fortuna al Lotto.

GEMELLI L'oroscopo giornaliero annuncia che con Mercurio potrete godere di maggiore serenità e tranquillità, nonostante gli ostacoli posti da Saturno. Grazie a Plutone, avrete la possibilità di risolvere alcune questioni importanti. Per quanto riguarda l’amore, si consiglia di dedicarsi con dolcezza alla persona amata, lasciando da parte l'azione decisa. Nel lavoro la vostra creatività sarà la chiave del successo, soprattutto se svolgete un'attività autonoma. Attenzione alla tentazione del gioco, potrebbe essere una giornata favorevole per scommettere.

CANCRO L'oroscopo del giorno vi vede favoriti da una comitiva di pianeti, nonostante la resistenza di Marte. Saturno vi sostiene dal segno amico dei Pesci, garantendovi fermezza e coraggio. Giove accende la vostra sensualità ed erotismo. Nonostante le fatiche e le scadenze da rispettare, siete pronti ad affrontare i cambiamenti. Avete guadagnato una somma interessante, consultate esperti per investirla saggiamente.

LEONE La Luna nel vostro segno facilita i transiti, ma attenzione a Mercurio. Nuova relazione? Marte e Luna vi regalano passione e gioia, con il Sole che porta una svolta emozionante. Mostrate bontà d’animo e aiutate un collega: la sorte vi ripagherà. Gestite bene una somma ottenuta con duro lavoro per ottenere grandi risultati. Gran guadagno alleggerisce la fatica.

VERGINE Nuovo giorno primaverile attivo e concreto grazie a Mercurio, Urano dona prontezza organizzativa per gestire impegni. Giove e Urano stimolano la vita erotica, avvertite una scossa di elettrizzante passione. La comunicazione diventa essenziale per comprendere l'amore. Eccellente energia lavorativa vi rende infaticabili e apprezzati sul lavoro. Investite il vostro impegno in ogni campo, raccogliendo i frutti del vostro duro lavoro. Consigli di investimento azzeccati vi portano a considerare l'acquisto di un immobile come opportunità redditizia. Seguite consigli fidati per gestire al meglio le vostre finanze.

BILANCIA Oggi la vita familiare è al centro dell'attenzione, con pianeti che vi sostengono e altri che vi mettono alla prova per rendere la giornata più interessante. Luna e Plutone portano energia positiva, con Marte come unico ostacolo. Non siete sentimentali, ma con gentilezza potrete trovare l'amore vero. Nettuno aiuta a risolvere contrasti, Luna offre diplomazia e nuove opportunità. Opportunità di investimento che vi permetterà di superare l'indecisione e ottenere successi futuri.

SCORPIONE Vi trovate in una configurazione astrale complessa, con pianeti positivi e dissonanti che si intrecciano. Saturno benefico guida la mano ferma nel risolvere le controversie familiari. Necessario curare il legame di coppia con attenzione, offrendo sostegno concreto e dedizione. Evitate forzare gli eventi, soprattutto se appartenete alla terza decade. Attenzione alle operazioni finanziarie, non è il momento di rischiare troppo. Meglio essere cauti e prudenti per evitare brutte sorprese.

SAGITTARIO Oggi la Luna accentua il vostro entusiasmo. Gli astri vi spingono a osare e a rimettervi in gioco. Lasciatevi trasportare dall'amore, fatevi guidare dal cuore e vivete emozioni intense. Dedicatevi al vostro partner e alla passione. Plutone vi sostiene in ambizioni professionali, potete superare sfide e ottenere successi. Siate coraggiosi e perseguite i vostri obiettivi con determinazione. Organizzate le vostre finanze con l'aiuto di un esperto amico e investite i vostri guadagni in modo saggio.

CAPRICORNO Le stelle illuminano il vostro cammino con alcune sfide da affrontare. Con determinazione e dolcezza, esprimete i vostri desideri e sarete compresi dal partner. Urano vi darà la grinta necessaria, specialmente se nati dal 12 al 17 di gennaio. Mantenete la calma con colleghi difficili, grazie a Mercurio e alla razionalità. Osate con il gioco, la fortuna vi sorride con Mercurio, Giove, Venere, Sole e Urano.

ACQUARIO Oggi vede Marte ravvivare l'umore, mentre Mercurio ostile nel Toro porta qualche nuvola. Urano potrebbe portare imprevisti nel lavoro e in famiglia, soprattutto per i nativi dell'11-14 febbraio. Plutone porta passione e qualcuno cerca di conquistarvi con gesti folli. Le difficoltà astrali possono generare alti e bassi emotivi, prendetevi pause di relax. Evitate progetti finanziari a lungo termine, chiedete consigli ad una persona esperta.

PESCI L'energia astrale di maggio favorisce il vostro segno, tranne per un piccolo scontro con la Luna. Mantenete la calma e la tranquillità per affrontare la giornata. Urano vi infonde passione e coraggio, attenzione a non esagerare nelle richieste al partner. Evitate progetti troppo ambiziosi, chiedete consigli ai vostri collaboratori. Se volete provare fortuna al gioco, agite al mattino o al primo pomeriggio.