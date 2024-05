Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 13 maggio

Si parte con una nuova giornata ed una nuova settimana. Sarà ricca di novità interessanti? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Una nuova giornata è ai nastri di partenza: sarà ricca di soddisfazioni? Lavoro, amore e finanze ti riservano piacevoli novità? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 13 maggio.

ARIETE Giornata con Marte favorevole e Luna nei sentimenti; Plutone e Mercurio portano concentrazione nello studio per concorsi. Attenzione a impulsi al gioco per nati a marzo. Protezione economica.

TORO Il Teatro celeste accompagna il vostro segno con la positività di Giove, Sole e Venere, soprattutto per chi è della terza decade. Sfuggite alle attrazioni fatali e conquistate cuori selvaggi con costanza e affidabilità. Mercurio vi spinge a osare. Un investimento intrigante si profila all'orizzonte, soprattutto per chi è nato nella terza decade.

GEMELLI Una giornata dinamica e brillante grazie a Plutone, esibendo il vostro fascino gemellino in vari ambienti. In amore, nuovi scenari affettivi con Venere e Giove. Sul lavoro, pronti a nuove realtà con Urano dal Toro. Buona fortuna al gioco!

CANCRO Oggi è una giornata luminosa e energica grazie alla presenza di influenze celesti favorevoli. In amore, siate pronti a ricevere attenzioni e conferme, mentre nel lavoro potreste ottenere successi studiando con impegno. Le finanze sono protette, cogliete le opportunità.

LEONE Oggi è una giornata promettente per gli Arieti, grazie a Marte e alla Luna nel vostro segno che vi donano energia e serenità. Se siete single, oggi potreste sentire il desiderio di concedervi momenti di evasione sentimentale. Mostrate impegno e costanza per ottenere successo, con il supporto della Luna radiosa.

VERGINE Urano guida il vostro acume e la tattica di gioco nel segno del Toro, con il genio di sempre. In amore, prediligete legami profondi e stimolanti. Sul lavoro, siete supportati da amicizie preziose. Fortuna e prosperità alle porte.

BILANCIA Respirate simpatia nelle amicizie e nella vita sociale effervescente. In amore, cercate incontri in ambienti nuovi per colpi di fulmine. La noia in ufficio passa grazie a un collega allegro. Luna favorevole per il gioco.

SCORPIONE Vi attende una primavera piena di opportunità grazie a Saturno e Nettuno, che vi supportano con grinta e saggezza. La Luna in Cancro vi dona intuito mentre Nettuno vi ispira sensualità. Plutone porta cambiamenti positivi nel lavoro e Saturno vi guida verso successi finanziari.

SAGITTARIO Il positivo Plutone in Aquario e Marte in Ariete vi infondono energia per una giornata briosa e frizzante. La famiglia vi sostiene e l'amore è favorito, ma attenzione alle spese e alla gestione finanziaria.

CAPRICORNO Le stelle ti sorreggono oggi con un cielo sereno che porta stabilità. In amore, energia vitale prorompente grazie a Urano, note romantiche con Nettuno. Lavoro instancabile e fortuna in ogni attività, guidati da Saturno. Prudenza nelle finanze con una Luna saggia.

ACQUARIO Questo giorno confuso primaverile vi invita a una maggiore profondità. Marte stimola il vostro spirito. In amore maggiore impegno è richiesto. Saturno vi offre autonomia. Evitate il gioco oggi, aspettate un momento più favorevole.

PESCI Oggi, decisioni familiari influenti che dimostreranno lungimiranza. Giove e Nettuno invitano alla moderazione nei piaceri. Luna favorevole per chi è nato a marzo. Giove aiuta ad adattarsi alle situazioni sentimentali. Saturno favorisce lo studio di biologia e fisica per i nati a marzo. Luna fortunata per le operazioni finanziarie.