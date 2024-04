Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 29 aprile

Quella odierna sarà una giornata densa di buone notizie? Se sei curioso di sapere cosa può accadere, ecco le previsioni nell’oroscopo del giorno di Sky ascolta articolo

Cosa ti riserva la giornata di oggi? Lavoro, amore e finanze saranno per te fonti di soddisfazione? Ecco, per il tuo segno zodiacale ma anche per gli altri, cosa può accadere nell’oroscopo del 29 aprile.

ARIETE Oggi la Luna è nel segno, spingendovi ad agire e non demordere. Favoriti i legami durevoli e le nuove amicizie. Venere vi invita ad aprire il cuore a un nuovo amore che potrebbe cambiare la vostra vita. Festeggiate il compleanno tra il 15 e il 20 aprile per vivere emozioni intense. Affrontate con determinazione le sfide professionali, partendo anche da zero se necessario. Plutone vi darà l'energia necessaria per vincere e dimostrare il vostro valore. Fate attenzione alle spese e cercate di essere moderati. L'influsso astrale positivo potrebbe spingervi ad eccessi, principalmente per coloro che sono nati nell'ultima decade.

TORO Oggi l’ingresso di Venere nel vostro segno Toro, promette un quadro astrologico vario e interessante. La Luna vi coinvolge in questioni familiari ed emotive. Urano ben disposto vi aiuta a chiarire le questioni del cuore, mentre Plutone agita le acque dell’eros. Rendete la vostra tenerezza e amabilità taurina per serenare la vostra relazione. Con Urano nel vostro segno da cinque anni, sentirete la voglia di affermare la vostra personalità nella carriera. Preparatevi per imprese trionfanti, soprattutto se siete nati a maggio. Una buona opportunità finanziaria è in vista. Valutate con cautela e muovetevi con prudenza per ottenere il massimo vantaggio.

GEMELLI Luna e Plutone vi invitano a esprimervi liberamente, mentre il cielo è a vostro favore. Siete pronti per una relazione stabile? Nuovi amori in arrivo grazie a Mercurio in Ariete, non lasciateveli sfuggire! Progetti e speranze professionali si realizzeranno per la terza decade. Mete materiali richiedono attenzione e programmazione. Proposta di investimento immobiliare da amici fidati da considerare con cautela e attenzione alle condizioni poste.

CANCRO Oggi, l'ingresso di Venere porta gratificazioni ai nati a giugno, con un influsso positivo. Luna e Plutone sono neutri, ma Venere, Sole, Giove e Urano portano armonia in amore. Nati tra il 30 giugno e il 7 luglio, mostrate dedizione e altruismo nei legami affettivi, facendo emergere il vostro talento naturale. Urano e Nettuno facilitano i cambiamenti per chi è nato nella terza decade, mentre Saturno favorisce la creazione di un ambiente lavorativo armonioso. È il momento di rinascere professionalmente e di mostrare la vostra autentica cordialità. Con quattro pianeti in Toro, le opportunità di investimento immobiliare sono favorevoli, soprattutto per chi è nato nella terza decade. Approfittate di queste occasioni fortunate per migliorare la vostra situazione finanziaria.

LEONE Il Leone continua a beneficiare dell’azione di Mercurio, riportando una nuova vitalità e brillantezza in ogni settore della vita. L’influenza di un potente team di pianeti vi invita a fare scelte coerenti e determinate. Mentre in amore, la comunicazione potrebbe essere difficile per alcuni. È importante ascoltare e comunicare in modo empatico con il partner. Mercurio guida verso scelte coerenti e mirate, potrete primeggiare in ambito professionale, soprattutto nati nella seconda decade. È il momento di rivedere i propri investimenti e consultare esperti per rendere più fruttuose le proprie finanze.

VERGINE L'influenza di Saturno nel segno può portare alti e bassi emotivi, soprattutto per la seconda decade. Tuttavia, la serata porta una nuova energia positiva e spensierata. Con Venere nel segno, il vostro fascino è irresistibile e la bellezza brilla. Fatevi notare, rimettendo una nuova luce sul vostro look e coltivate la vostra sensualità. L'amore sarà particolarmente favorevole. Non lasciatevi influenzare dalle sfide in ufficio. Con determinazione e gentilezza, supererete ogni ostacolo e farete valere le vostre capacità. Sfruttate l'energia di Marte per mettere a tacere chi vi ostacola. Consolidate la vostra situazione finanziaria e cercate opportunità di investimento promettenti, soprattutto se appartenete alla terza decade. Siate pronti a cogliere l'occasione, ascoltando i suggerimenti di Urano, che vi guideranno verso il successo economico.

BILANCIA La Luna favorisce i rapporti familiari. Come veri figli di Afrodite, coltivate l'amore in modo equilibrato e sereno. Ascoltate di più e parlate di meno, la Luna in Acquario vi guida. L'intelligenza e l'intuito saranno le vostre armi vincenti oggi. Siate pronti ad aprire nuove porte, Mercurio vi pungola ma siete pronti per ogni sfida. Giornata fortunata per scommettere al gioco, soprattutto al calcio. Provate la vostra fortuna e datevi da fare!

SCORPIONE Il team astrologico rivela che oggi gli Scorpioni potrebbero essere ispirati dalla presenza di Marte - Nettuno, portando gioia e intuizioni positive. Tuttavia, l'aspetto dissonante di Urano potrebbe limitare le loro fortune. In amore, il team Venere - Luna - Plutone potrebbe esporre la vera natura dei nati in novembre. Sul lavoro, Marte offre grinta e determinazione per raggiungere obiettivi. Mentre finanziariamente potrebbero concludere un affare vantaggioso.

SAGITTARIO Configurazione favorevole per fine aprile. La vostra forma fisica è in crescita grazie a Mercurio in Ariete e Luna - Plutone. Giove nel Toro porta benessere e naturalezza al nono segno dello Zodiaco. La Luna e Plutone consolidano i rapporti fedeli, promettendo prosperità e supporto costante. Settore delle comunicazioni e degli scambi favorevole, con risultati concreti che vi valorizzano. Buon momento per provare la fortuna al gioco, soprattutto per i nati nella prima decade, grazie alla positività di Luna e Mercurio.

CAPRICORNO Oggi, il transito di Venere illumina il vostro profilo astrologico, portando espansività, generosità ed empatia. La terza decade gode della benevolenza di Marte, con conferme della seduzione e piacere sensoriale, mentre la seconda decade dovrebbe evitare ambizioni e prendersi del tempo. Venere e Saturno vi supportano nel mostrare saggezza, esperienza e costanza professionale, proiettandovi verso obiettivi ambiziosi. Mercurio vi invita a evitare spese e shopping impulsivo, per conquistare una situazione finanziaria migliore nel tempo.

ACQUARIO Oggi una bella Luna si trova nel vostro segno, in compagnia di Plutone, mentre Mercurio è ospitato nell'amico Ariete: c'è un buon equilibrio tra la vostra parte sensibile ed emotiva e quella attiva e dinamica, soprattutto per chi è della prima decade. La Luna vi dona un fascino irresistibile e vi invita a lasciarvi conquistare dai progetti della vostra dolce metà, che potrebbero includere viaggi e gite con amici simpatici. Saturno sostiene la vostra ascesa professionale, ma attenzione a non esagerare nelle ambizioni, soprattutto per i nati a febbraio. Urano vi invita a non lasciarvi tentare da imprese economiche di peso considerevole e a valutare con cura tutti i dettagli per agire con maggior disinvoltura.

PESCI Il momento attuale vi regala benessere e fiducia, grazie a Giove. Un'aura di serenità vi accompagna, liberandovi da paure e insicurezze. Venere, Marte e Nettuno vi rendono affascinanti e misteriosi, sia per le donne sia per gli uomini della terza decade. Se siete alla ricerca dell'anima gemella, è il momento ideale per cogliere l'opportunità. Se siete liberi professionisti o vi dedicate ad attività artistiche, Marte e Nettuno sono dalla vostra parte per ottenere successi straordinari nella vostra carriera. Questo è il momento perfetto per scommettere su voi stessi. Il Lotto potrebbe riservarvi nuove opportunità, da non lasciarsi sfuggire.